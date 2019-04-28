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Bursaspor taraftarından büyük tepki
Bursaspor

Bursaspor taraftarından büyük tepki

Bursaspor taraftarı, Akhisarspor beraberliğinin ardından takıma ve yönetime yoğun tepki gösterdi. Kaptan Ertuğrul Ersoy'un ise yeniden sahaya dönerek sakinleştirme çabaları sonuç vermedi.

28 Nisan 2019 18:50

Spor Toto Süper Lig’de Bursaspor, sahasında ağırladığı Akhisarspor ile sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Maçın son anlarına doğru tribünlerden tepkiler yükselirken, yeşil beyazlı taraftarlar özellikle Bursaspor yönetimi aleyhine tezahüratlarda bulundu.

Maçın bitiş düdüğünün ardından her iki takım oyuncuları da yere yığılarak büyük bir üzüntü yaşarken, bir süre sahayı terk edemediler. Bursaspor’un kaptanı Ertuğrul Ersoy ise soyunma odasına gitmeyerek taraftarı sakinleştirmek istedi.

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Taraftarların tepkisinin devam etmesi üzerine soyunma odası girişinden sahaya doğru geri dönen genç oyuncu, eliyle 4 haftanın kaldığını söyledi ve taraftardan sabır bekledi. Ancak tepkilerin devam etmesi üzerine takım arkadaşı Kubilay Kanatsızkuş, Ertuğrul’u alarak soyunma odasına götürmek istedi. Genç oyuncu daha sonra tekrar taraftardan özür dileyerek soyunma odasına gitti. Bursaspor taraftarı da bir süre stattan ayrılmayarak tepkisini sürdürdü.

Son güncelleme 18:50 | 28 Nisan 2019
bursaspor spor toto süper lig
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