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Beşiktaş’ta ince hesaplar! Şampiyonluk şansı…
Beşiktaş

Beşiktaş’ta ince hesaplar! Şampiyonluk şansı…

Ankaragücü karşısında Burak Yılmaz (2), Vida ve Ljajic’in golleriyle 4-1 kazanan Beşiktaş, lider Başakşehir’le arasındaki puan farkını 3’e indirirken siyah-beyazlı taraftarlar şampiyonluğu getirecek hesaplamaları adeta hesap makinesiyle yaptı.

28 Nisan 2019 21:44

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 6 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başararak bu sezon ligdeki en uzun galibiyet serisine sahip takım olan Beşiktaş, lider Başakşehir ile arasındaki puan farkını 3'e indirirken siyah-beyazlı taraftarlar da şampiyonluk hesapları yapmaya başladı. Ligde kalan maçlar üzerinde ince hesaplar yapan Beşiktaş taraftarının aklında önümüzdeki hafta oynanacak olan Galatasaray mücadelesi var.

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Şayet Beşiktaş, Galatasaray deplasmanından 3 puan alır ve kalan haftalarda puan kaybetmez ve Başakşehir kalan maçlarında 1 mağlubiyet alırsa, 3 takımın ligi aynı puanda bitirme ihtimali ortaya çıkacak. 3 ekibin ligi aynı puanda tamamlaması durumunda ise Beşiktaş 3’lü averajda rakiplerine üstünlük kurduğu için ligi şampiyon olarak tamamlayacak.

28 Nisan 2019 Bir penaltı için 2 kez VAR`a gitti! Spor Toto Süper Lig`de Beşiktaş ile Ankaragücü arasında oynanan maçın ikinci yarısında hakem Halil Umut Meler, 2 kez VAR`a başvurdu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:44 | 28 Nisan 2019
beşiktaş
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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