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Bayern Münih son dakikada kurtuldu!
Dünyadan Futbol

Bayern Münih son dakikada kurtuldu!

Bayern Münih, Dortmund'un yenildiği haftada Nürnberg ile 1-1 berabere kaldı. Nürnberg 90. dakikada penaltı kaçırdı.

28 Nisan 2019 22:07

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Bayern Münih, deplasmanda düşme hattında bulunan Nürnberg ile 1-1 berabere kaldı.

Bayern Münih, Bundesliga’da 31. haftanın kapanış maçında Max-Morlock Stadı'nda Nürnberg'e konuk oldu.

İlk yarısı 0-0 berabere tamamlanan karşılaşmada Nürnberg ikinci yarının başında 48. dakikada Matheus Pereira'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Bayern Münih bu gole 75. dakikada Serge Gnabry ile cevap verdi ve 1-1'lik eşitliği sağladı.

Nürnberg 89. dakikada Bayern Münih’li futbolcu Alphonso Davies’in ceza sahasında rakibine faul yaptığından dolayı penaltı kazandı. Tim Leibold penaltı atışını gole çeviremeyince karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Bayern Münih, puanını 71’e çıkartarak, dün Schalke 04'e 4-1 yenilen Borussia Dortmund'un 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Nürnberg ise, 19 puanla 17. sırada yer aldı.

Son güncelleme 22:07 | 28 Nisan 2019
Almanya Bundesliga bayern münih nürnberg
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