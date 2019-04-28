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Azerbaycan’da gülen Bottas! Mercedes’ten duble…
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Azerbaycan’da gülen Bottas! Mercedes’ten duble…

Formula 1'de sezonun 4. ayağı Azerbaycan Grand Prix'sini, Mercedes'in Fin sürücüsü Bottas kazandı.

28 Nisan 2019 17:34

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 4. yarışı Azerbaycan Grand Prix’sinde, Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas birinci oldu.

Formula 1’de sezonun 4. mücadelesi, Azerbaycan’ın başkenti Bakü ile aynı adı taşıyan 6 bin 3 metrelik pistte 51 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa “pole” pozisyonunda başlayan Bottas, bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçerek bu sezon ikinci, kariyerinin beşinci birinciliğini elde etti.

Mercedes’ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, takım arkadaşının 1.5 saniye gerisinde ikinci, Ferrari’den Alman Sebastian Vettel ise liderin 11.7 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Bu sonuçla puanını 87’ye çıkaran Bottas, pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi. Fin sürücüyü, 86 puanla Hamilton ve 52 puanla Vettel izledi.

Sezonun 5. yarışı İspanya Grand Prix’si 12 Mayıs’ta yapılacak.

Yarışta puan alan sürücüler ile pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle:

İLK 10

1. Valtteri Bottas (Mercedes)

2. Lewis Hamilton (Mercedes)

3. Sebastian Vettel (Ferrari)

4. Max Verstappen (Red Bull-Honda)

5. Charles Leclerc (Ferrari)

6. Sergio Perez (Racing Point-Mercedes)

7. Carlos Sainz (McLaren-Renault)

8. Lando Norris (McLaren-Renault)

9. Lance Stroll (Racing Point-Mercedes)

10. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari)

PİLOTLAR KLASMANI

1. Valtteri Bottas (Finlandiya): 87 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 86

3. Sebastian Vettel (Almanya): 52

4. Max Verstappen (Hollanda): 51

5. Charles Leclerc (Monaco): 47

TAKIMLAR KLASMANI

1. Mercedes: 173 puan

2. Ferrari: 99

3. Red Bull: 64

4. McLaren: 18

5. Racing Point: 17

Son güncelleme 17:34 | 28 Nisan 2019
formula 1 mercedes Valtteri Bottas
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