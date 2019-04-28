Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan’dan Halil Umut Meler’e tepki

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş’a 4-1 yenilen Ankaragücü’nde teknik direktör Mustafa Kaplan, maç sonunda hakem Halil Umut Meler’e tepki gösterdi. Kaplan, ilk yarıda Burak Yılmaz’ın Ante Kulusic’e yaptığı faul sonrasında çıkmayan kartı eleştirdi.

Kaplan’ın yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama şöyle;

“Kazanan takımı tebrik etmek istiyorum. Biz oyunu çirkinleştirmeden oynadık. Oynadığımız oyunun karşılığı bu değildi. İlk yarı biz Beşiktaş’tan daha iyi oynadık. Ama sonrasında Kulusic’e atılan bir dirsek var. Karar hakem arkadaşımızın ama benim gördüğüm kadarıyla orada kart gerekliydi. Ante Kulusic’in burnu çatladı! Hakemlere bunu anlattık ama onlar bilir…

Bugün hakem arkadaşımızın maçı tekrardan izlemesini istiyorum. Beşiktaş’a göstermiyorsun ama bize gelince gösteriyorsun. Ben kimseye kırgın değilim. Beşiktaş’ı kutlarım. Ankaragücü olarak burada neler yapabileceğimizi gösterdik. Biz ikinci yarıdan itibaren Türk futboluna hoş gelen bir oyun oynatmak istiyoruz. Hak ettiğimiz bir yenilgi değildi. Belki 4 gol yemeyi bile hak etmedik. Bu şekilde olması beni üzdü.”

Şenol Güneş: İlk yarı çok kötü oynadık Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 4-1`lik Ankaragücü galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku