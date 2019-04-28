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Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan’dan Halil Umut Meler’e tepki
MKE Ankaragücü

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan’dan Halil Umut Meler’e tepki

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Beşiktaş'ı maçının hakemi Halil Umut Meler'e tepki gösterdi. Kaplan, Ante Kulusic'in burnunun çatladığını belirtip hakemin Burak'a kart çıkarmamasını eleştirdi.

28 Nisan 2019 21:18

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş’a 4-1 yenilen Ankaragücü’nde teknik direktör Mustafa Kaplan, maç sonunda hakem Halil Umut Meler’e tepki gösterdi. Kaplan, ilk yarıda Burak Yılmaz’ın Ante Kulusic’e yaptığı faul sonrasında çıkmayan kartı eleştirdi.

Kaplan’ın yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama şöyle;

“Kazanan takımı tebrik etmek istiyorum. Biz oyunu çirkinleştirmeden oynadık. Oynadığımız oyunun karşılığı bu değildi. İlk yarı biz Beşiktaş’tan daha iyi oynadık. Ama sonrasında Kulusic’e atılan bir dirsek var. Karar hakem arkadaşımızın ama benim gördüğüm kadarıyla orada kart gerekliydi. Ante Kulusic’in burnu çatladı! Hakemlere bunu anlattık ama onlar bilir…

Bugün hakem arkadaşımızın maçı tekrardan izlemesini istiyorum. Beşiktaş’a göstermiyorsun ama bize gelince gösteriyorsun. Ben kimseye kırgın değilim. Beşiktaş’ı kutlarım. Ankaragücü olarak burada neler yapabileceğimizi gösterdik. Biz ikinci yarıdan itibaren Türk futboluna hoş gelen bir oyun oynatmak istiyoruz. Hak ettiğimiz bir yenilgi değildi. Belki 4 gol yemeyi bile hak etmedik. Bu şekilde olması beni üzdü.”

28 Nisan 2019 Şenol Güneş: İlk yarı çok kötü oynadık Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 4-1`lik Ankaragücü galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 07:12 | 29 Nisan 2019
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