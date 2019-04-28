Adana Demirspor’un inadı sürüyor

Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında Adana Demirspor, kendi sahasında Boluspor’u 4-1 yendi.

Bu sonuçlar ev sahibi ekip 52 puana yükselerek son 3 haftaya 6. sırada girdi. Konuk takım ise 46 puanla 9. sırada kaldı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Özgür Yankaya, Deniz Turgut, Bilal Gölen

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Mitrovic, Emre Uğur Uruç, Kaan Kanak (Dk. 76 Batuhan İşçiler), Adil Demirbağ, Süleyman Koç (Dk. 72 Oliveira), Semih Güler, Traore, Vedat Bora, Berk Yıldız, Pote (Dk. 79 Gladky)

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Ufuk Budak, Ümit Kurt, Dimov, Fink, Mutlu Güler (Dk. 85 Burak Bekaroğlu), Guido Kocer (Dk. 20 Mustafa Batuhan Altıntaş), İshak Çakmak, Umut Gündoğan, Mustafa Durak, Akabueze (Dk. 45 Burak Asan)

Goller: Dk. 19 Adil Demirbağ, Dk. 21 ve Dk. 71 Pote, Dk. 57 Berk Yıldız, (Adana Demirspor), Dk. 24 Mustafa Batuhan Altıntaş (Boluspor)

Kırmızı Kart: Dk. 90+2 Ümit Kurt (Boluspor)

Sarı kart: Dk. 81 Mustafa Durak, Dk. 83 Umut Gündoğan (Boluspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Adana Demirspor’un sağ köşeden kazandığı köşe vuruşunu kullanan Berk ceza sahası içine sert bir orta yaptı. Gelen topa iyi yükselen Adil kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

20. dakikada Adana Demirspor kontra atağında Traore orta sahadan topu defansın arkasına sarkan Pote’ye attı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Pote’nin şutunu kaleci Gökhan çeldi.

22. dakikada sağ kanattan hızla derine inen Süleyman ceza sahası içine bekletmeden ortasını yaptı. İyi yükselen Pote şık bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

24. dakikada Boluspor atağında sağ kanatta derine kadar rakiplerini çalımlayarak inen Mustafa Durak ceza sahasına yüksek bir top attı. Gelen topa gelişine bir kafa vuruşu yapan Mustafa Batuhan kalenin uzak köşesinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

48. dakikada Boluspor'un atağında Mustafa Durak'ın sol kanattan ceza alanına ortasında, altıpas içinde Burak ayağının içiyle plaseledi. Top direğin bir karış üstünden dışarı çıktı.

50. dakikada Adana Demirspor atağında sağda topla dripling yapan Berk ceza alanına sağ çaprazındaki Süleyman'ı gördü. Bu futbolcu uzak köşeye ortaladı, Pote kafayı vurdu. Kaleci Gökhan soluna giden topu adeta uçarak tokatlamayı başardı. Defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

57. dakikada Adana Demirspor'un ani gelişen atağında orta saha ikili mücadelede ayakta kalan Traore topla birlikte rakip alanı geçti. Sağında Pote, solunda ise Berk atağa katıldı. Traore defansla çizgi halindeki Berke'e topu aktardı. Berk ceza alanına girerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1

71. dakikada sağ kanatta top ile buluşan Süleyman dripling yapan Vedat'ı gördü. Verkaçta topu önünde bulan Vedat ceza alanı sağ çaprazındaki Pote'yi gördü. Pote gelen topla gelişine sert vurdu. Meşin yuvarlak fileleri havalandırdı. 4-1