Volkan Demirel’den Fenerbahçe Trabzonspor maçı sonrası şok sözler: Otobüsten alıp özür diletmesini bilirim

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe’nin Trabzonspor’u konuk ettiği ve 10 kişi kaldığı maçın uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-1 berabere kaldığı maç sonrası Volkan Demirel, sert açıklamalarda bulundu. Volkan Demirel, beIN Sports’a yaptığı açıklamada, Trabzonspor’un teknik ekibinde yer alan bir ismin maç sonrası soyunma odası koridorlarında kendisine sataştığını belitti.

Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel, Trabzonspor görevlisi ile yaşadığı tartışma hakkında şunları söyledi:

“Maçta oynamadığım için buraya gelmemi gereksiz görenler olabilir. Bunu ben de gereksiz görüyorum. Biz kendi halimize düşmüş bir takımız… Kimse bize dil uzatamaz. Kendi derdimiz bizi ilgilendirir. Trabzonspor’un analizcisi mi tercümanı mı neyse, tam içeri giriyorum arkamdan gereksiz laflar söylüyor. Kendisinden özür dilemesini rica edeceğim. Gelsin benden veya tüm camiadan özür dilesin. Yoksa ben gider otobüsten alıp özür diletmesini bilirim. Herkes haddini bilsin! Belki o doğduğundan beri burada mağlubiyet yüzü görmüyoruz. Burası Fenerbahçe… Tamam durumumuz belli ama herkes haddini bilsin!”

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Volkan Demirel’in açıklamalarına ilişkin gelen soruya, “Trabzonsporlularla konuşmadım. Volkan Demirel ile konuştuk. Volkan Demirel’in dediği bizim için esastır. Böyle olduğu takdirde de kabul edilir bir şey değildir. Yapılan, söylenen her kötü sözü iade ediyoruz. Tabii onları da anlıyoruz aynı diğer rakiplerimiz gibi çok uzun süreler bizi yenemeyenlerin tam yendik diye giderken bir üzüntü yaratmış olabilir ama onları yapanları kınıyorum” yanıtını verdi.

Volkan Demirel’in iyi bir profesyonel olduğunu dile getiren Semih Özsoy, “İki kişinin arasında yaşanan şeylerde kişilerin dediklerine bağımlısınız. Volkan Demirel bizim kaptanımızdır, bu konularda da hassastır. Hem Fenerbahçeli, hem de iyi bir profesyoneldir. Dolayısıyla o dediyse beyan esastır” dedi.

Olayın perde arkasına Sözcü’den Sercan Hamzaoğlu ulaşırken Volkan, “Biz kendi derdimizdeyiz. Golü attık, maç bitti, derin bir nefes aldım, tünelde gidiyorum, gelip ‘Küme düşeceksiniz” dedi. Ben hep küfürlere maruz kalıyorum, küfürleri hep sineye çekiyorum ama kulübüme, camiama edilen hakareti asla kabul edemem. O yüzden böyle bir tepki verdim” diye konuştu.

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