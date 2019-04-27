Süper Lig’de güncel puan durumu: Ligin üst sıraları da alt sıraları da yangın yeri

Spor Toto Süper Lig’de 30. hafta heyecanı devam ederken Fenerbahçe konuğu Trabzonspor’la 1-1 berabere kaldı. 90+6’da Fenerbahçe’ye beraberliği getiren gol, alt sıralarda hesapları karıştırdı. Fenerbahçe bu sonuçla 34 puana yükseldi ve 14. sırada kaldı. Trabzonspor ise 53 puana yükseldi ve kazanıp 55 puana çıkarak 3. Beşiktaş’la maç fazlasıyla farkı bire indirme fırsatını tepti.

SÜPER LİG’DE GÜNCEL PUAN DURUMU

Küme düşme hattının en kritik maçlarından birinde Antalyaspor ve konuğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-1 berabere kaldı. Dadaşlar, 29 puana yükseldi ancak kazanıp 31 puanla 15. sıraya çıkma şansını yitirdi ve 16. sırada kaldı.

Ateş hattında haftanın en kritik maçında pazar günü 16.00’da 29 puanla 17. Bursaspor, 24 puanla son sıradaki Akhisarspor’u konuk ediyor.

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