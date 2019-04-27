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Süper Lig’de güncel puan durumu: Ligin üst sıraları da alt sıraları da yangın yeri
Futbol

Süper Lig’de güncel puan durumu: Ligin üst sıraları da alt sıraları da yangın yeri

Süper Lig'de son viraja girilirken güncel puan durumu da merak konusu oldu. Son olarak Fenerbahçe, konuğu Trabzonspor'la 90+6'da Valbuena'nın golüyle 1-1 berabere kaldı ve alt sıralardaki yarış yeniden şekil değiştirdi. Başakşehir'in de Göztepe'ye yenilmesi zirve hesaplarını karıştırdı. İşte oynanan son maçlara göre güncel puan durumu...

27 Nisan 2019 22:24

Spor Toto Süper Lig’de 30. hafta heyecanı devam ederken Fenerbahçe konuğu Trabzonspor’la 1-1 berabere kaldı. 90+6’da Fenerbahçe’ye beraberliği getiren gol, alt sıralarda hesapları karıştırdı. Fenerbahçe bu sonuçla 34 puana yükseldi ve 14. sırada kaldı. Trabzonspor ise 53 puana yükseldi ve kazanıp 55 puana çıkarak 3. Beşiktaş’la maç fazlasıyla farkı bire indirme fırsatını tepti.

SÜPER LİG’DE GÜNCEL PUAN DURUMU

Küme düşme hattının en kritik maçlarından birinde Antalyaspor ve konuğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-1 berabere kaldı. Dadaşlar, 29 puana yükseldi ancak kazanıp 31 puanla 15. sıraya çıkma şansını yitirdi ve 16. sırada kaldı.

Ateş hattında haftanın en kritik maçında pazar günü 16.00’da 29 puanla 17. Bursaspor, 24 puanla son sıradaki Akhisarspor’u konuk ediyor.

27 Nisan 2019 Fenerbahçe`de şok! Ersun Yanal`ı zora sokan kriz! Fenerbahçe`nin Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada Skrtel`in sarı kart, Sadık`ın ise kırmızı kart görmesi , Kasımpaşa maçı öncesi Fenerbahçe teknik heyetini zora soktu. Ersun Yanal`ın elinde Kasımpaşa maçında stoperde oynatabileceği tek isim kaldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:22 | 28 Nisan 2019
Akhisarspor bursaspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor Fenerbahçe spor toto süper lig
YAKINDAKİ MAÇLAR
Antalyaspor
Yarın - 20:30
-
Bursaspor
Caykur Rizespor
Yarın - 16:00
-
Galatasaray
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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