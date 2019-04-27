SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Rusya’da yolcu uçağı alev aldı: Ölü sayısı 41’e yükseldi
Fenerbahçe’de şok! Ersun Yanal’ı zora sokan kriz!
Fenerbahçe

Fenerbahçe’de şok! Ersun Yanal’ı zora sokan kriz!

Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada Skrtel'in sarı kart, Sadık'ın ise kırmızı kart görmesi , Kasımpaşa maçı öncesi Fenerbahçe teknik heyetini zora soktu. Ersun Yanal'ın elinde Kasımpaşa maçında stoperde oynatabileceği tek isim kaldı.

27 Nisan 2019 20:24

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçında sarı kart gören Martin Skrtel, cezalı duruma düştü. Martin Skrtel, karşılaşmanın 21. dakikasında Tony Nwakaeme’ye yaptığı faul sonrası Hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Trabzonspor maçı öncesi sarı kart sınırında bulunan Martin Skrtel, Fenerbahçe’nin önümüzdeki hafta Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmada oynayamayacak.

SADIK 12 DAKİKADA KIZARDI

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maçta Sadık Çiftpınar ise 12 dakikada kırmızı kart gördü. Müsabakanın 59. dakikasında Abdülkadir Ömür'e yaptığı müdahale sonrası sarı kart ile cezalandırılan Sadık Çiftpınar, 71. dakikada Abdülkadir Parmak'a yaptığı dirsek hamlesi sonrası hakem Cüneyt Çakır tarafından ikinci sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Sadık Çiftpınar da tıpkı Skrtel gibi takım arkadaşlarını Kasımpaşa maçında yalnız bırakacak.

ERSUN YANAL’IN ELİNDE TEK İSİM KALDI

Kasımpaşa maçında iki stoperinin de cezalı olması, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ı zora soktu. Serdar Aziz’in sakatlığı nedeniyle görev alamayacağı Kasımpaşa maçı öncesinde Ersun Yanal’ın elinde stoper olarak sadece Roman Nesutadter kaldı. Fenerbahçe formasıyla son resmi maçını en son 2 Şubat 2019 tarihinde oynayan Neustadter’in nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu.

Ersun Yanal’ın Neustadter’in yanına Mehmet Topal’ı stoper çekmesi alternatifler arasında yer alıyor.

27 Nisan 2019 Fenerbahçe taraftarı Andre Ayew`e tepki gösterdi Fenerbahçe-Trabzonspor maçında sarı-lacivertli futbolcu Andre Ayew'e tribünler ıslıklayarak tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:10 | 27 Nisan 2019
Fenerbahçe Kasımpaşa Skrtel trabzonspor
YAKINDAKİ MAÇLAR
Alanyaspor
Bugün - 20:30
-
Konyaspor
Trabzonspor
Bugün - 20:30
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
30 15 53
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
TÜMÜNÜ GÖR