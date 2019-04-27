Rıdvan Dilmen: Son 2 maça bu kadar seyirci gelmez!

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında oynanan ve 1-1 biten Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının ardından Rıdvan Dilmen yorumlarda bulundu. NTV’deki %100 Futbol programında konuşan Dilmen, Cüneyt Çakır’ın yönetimini beğenmezken; sarı-lacivertli taraftarların takımlarını ligde tuttuğunu belirtti.

Dilmen’in sözlerinden değerlediğimiz dikkat geçen yorumlar şöyle;

“Erzurum ve Göztepe puanları alınca Fenerbahçe için her puan çok önemli oldu. Trabzonspor da formundaydı ve 22 yıl sonra ilk kez Kadıköy’de kazanmak istiyordu. Alanyaspor maçında gamsız bir takım mağlup oldu. Burada da azimli bir takım son dakikada da olsa 1 puan aldı. Trabzonspor baskıdan çok etkilendi. Fenerbahçe canla başla mücadele edip 1 puanı kopardı, Trabzonspor 22 yıl sonra buradan 3 puanı almayayım diye her şeyi denedi ve başardı.

Fenerbahçe 34 puan yaptı ve uzun süredir de maç (4 haftada 3 puan) kazanamıyor. Bu beraberlik önemli, taraftarın gelmesi ve oyuncuların mücadelesi önemli. En çok ihtiyacı olduğu dönemde Yusuf ve Abdülkadir’i çıkardı. Olcay ile top tutamazsınız. Ya uçar gidersiniz ya da top kaybedersiniz.

Fenerbahçe`de şok! Ersun Yanal`ı zora sokan kriz! Fenerbahçe`nin Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada Skrtel`in sarı kart, Sadık`ın ise kırmızı kart görmesi , Kasımpaşa maçı öncesi Fenerbahçe teknik heyetini zora soktu. Ersun Yanal`ın elinde Kasımpaşa maçında stoperde oynatabileceği tek isim kaldı. İlgili Haberi Oku

15-20 dakikadan sonra Trabzonspor’u hiç beğenmedim. Fenerbahçe telaşlıydı ama Alanyaspor maçına göre daha iyiydi. Bugünkü 1-1’e dönüşün antrenörlükle alakası yok. Bu tamamen taraftarın gazıyla, ciğerden oynamayla oldu. Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Sadık’ın kartında dirsek var mı? Polemiklere girmek istemiyorum.

Fenerbahçe’nin form durumu çok iyi değil. Hasan Ali Kaldırım dışında sezon içerisinde vasat üzerinde oynayan yoktu. 56 dakika boyunca duran topları Hasan Ali kullandı. Sonra oyuna Valbuena girdi. Duran topları Valbuena mı daha iyi kullanıyor Hasan Ali mi? Bir orta kesersin gol olur. Bir orta kesersin tehlike olur.

“TARAFTAR FENERBAHÇE’Yİ LİGDE TUTTU”

Bir yanda Alanyaspor maçında gamsız ve Ali Koç’un 7 yaşından bu yana görmediği kötü Fenerbahçe! Bir yandan da Trabzonspor maçındaki azim… İç sahadaki son 2 maça bu kadar seyirci gelmez. Bu sezon taraftar Fenerbahçe’yi ligde tuttu. Rizespor, Sivasspor, Galatasaray maçları taraftarıyla yüklenip puanlar aldığı maçlar!

Fenerbahçe deplasmanda 9 puan topladı. Normalde deplasmanda bu kadar puan alan takım küme düşer. Akhisar da 1 maçı eksik olmasına rağmen en az puan toplayan takım.

“TOP TUTACAK OYUNCULAR…”

Ünal Karaman milli takımdan arkadaşım. Çok iyi gidiyor ama bazen de eleştirmek gerek. 1-0 kazansa bile eleştirirdim. Rodellaga veya Nwakaeme’yi çıkarırdım. Yusuf’u tutardım. Sosa ve Abdülkadir kısa kısa oynamaya başladı. Top tutacak oyuncular gerekirken hoca onları çıkardı.

Hakemin genel performansıyla ilgili yorum yapmak istemiyorum. Cüneyt hoca 2015 yılında Trabzonspor Avni Aker Stadı’nda Galatasaray maçını yönetti. Denayer’in elle oynama pozisyonu var. O gün MHK ve TFF kurumları 3.5 senedir Trabzonspor’un maçına gitmiyordu. Trabzonspor ben bu hakemi istemiyorum diyordur. Cüneyt Çakır olduğunuz ve yıllardır maçını yönetmediğiniz zaman hakem “Aman” der! Özgür Yankaya diye bir hakem var. Kadıköy mayın tarlası mı ya maç yönetmiyor. Özgür Yankaya’yı sen Akhisarspor maçına var. Bilinç altına yerleşir. Cüneyt Çakır gibi düşünür!

Fenerbahçe Trabzonspor maçının ikinci yarısı başlarken taraftardan destek Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısı başlamak üzereyken, Fenerbahçe tribünleri takımlarını çağırdı. Fenerbahçe futbolcuları da Trabzonspor santra yapmaya hazırlanırken takım halinde toplanarak taraftarı selamladı. İlgili Haberi Oku

Rıdvan Dilmen’in Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının devre arasında yaptığı yorumlar şöyle;

“İlk yarıyı ikiye ayıracağım. Golden önce, golden sonra… Yusuf golü atana kadar puan durumu inkar etmeyen bir futbol vardı. Abdülkadir Ömür yılın asistini yaptı. Yusuf da çok temiz tamamladı. Trabzonspor çıkışlarda çok çabuk top kaybedince golden sonra Fenerbahçe baskıyla bitti ilk yarı.

Fenerbahçe taraftarı Andre Ayew`e tepki gösterdi Fenerbahçe-Trabzonspor maçında sarı-lacivertli futbolcu Andre Ayew'e tribünler ıslıklayarak tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku

Baskı var, bitirici gol pozisyonları gözükmüyor. İlk yarıda Cüneyt Çakır’ın hatası yok. VAR’a hiç bakmadı. Trabzonspor’un kültüründe deplasman yok. Her yere kazanmak için gidiyorlar. Ünal Karaman ve Ahmet Ağaoğlu’nun 5-0’dan sonra herkesin yaptığını yapsaydı kimse “Neden?” demezdi ama şimdi görüyoruz. Maç sonunda 3 sonuçla ihtimali de konuşabiliriz. Trabzonspor’un kazanmasını konuşmamız için mutlaka 2. golü bulması lazım.

AYEW PROTESTOSU

Sanki diğer 10 oyuncu uçuyor, Ayew aksıyor sadece! Hoca Valbuena-Ayew değişikliği olacak gibi. Dirar’ı sağ beke çekip, Isla’nın yerine öne bir oyuncu alabilir.

Fenerbahçe’de en zor iş santrfor oynamak. Fenerbahçeliler, Galatasaray ve Beşiktaş’ı kıskanıyordur.

Göztepe kazandı, Erzurum puan aldı. Yarın Bursaspor-Akhisarspor maçı var. Fenerbahçe artık bunlarla ilgilenecek. Fenerbahçe’nin 37-38 puanı bulması için bu maçtan mutlaka puan alması lazım.”