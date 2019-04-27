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Petra Martic finalde
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Petra Martic finalde

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda teklerde Hırvat Petra Martic, finale yükseldi.

27 Nisan 2019 19:46

Esenyurt’taki Spor Toto Tennis Park’ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatı’nın desteğiyle Türkiye Tenis Federasyonunun ev sahipliğinde 12. kez düzenlenen 250 bin dolar para ödülü toprak kort turnuvasının tekler yarı final maçında, Martic ile Rus Margarita Gasparyan karşı karşıya geldi.

Turnuvaya 6 numaralı seribaşı olarak katılan Martic, müsabakanın ilk setini 6-1 kazandı. Hırvat tenisçi, ikinci setin ilk oyununda Gasparyan’ın müsabakadan çekilmesiyle finale çıktı.

Turnuvanın tekler finalinde yarın Petra Martic ile Çek Marketa Vondrousova karşılaşacak.

Son güncelleme 19:46 | 27 Nisan 2019
Petra Martic TEB BNP Paribas İstanbul Cup
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