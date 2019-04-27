Petra Martic finalde

Esenyurt’taki Spor Toto Tennis Park’ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatı’nın desteğiyle Türkiye Tenis Federasyonunun ev sahipliğinde 12. kez düzenlenen 250 bin dolar para ödülü toprak kort turnuvasının tekler yarı final maçında, Martic ile Rus Margarita Gasparyan karşı karşıya geldi.

Turnuvaya 6 numaralı seribaşı olarak katılan Martic, müsabakanın ilk setini 6-1 kazandı. Hırvat tenisçi, ikinci setin ilk oyununda Gasparyan’ın müsabakadan çekilmesiyle finale çıktı.

Turnuvanın tekler finalinde yarın Petra Martic ile Çek Marketa Vondrousova karşılaşacak.