Messi Barcelona ile bir kez daha tarihe geçmek istiyor!

İspanya La Liga’da bu akşam evinde Levante’yi ağırlayan Barcelona 3 puanı alırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Ligde son 4 haftayı hemen arkasındaki Atletico Madrid’in 9 puan önünde giren Barça kazanması halinde 25.şampiyonluğunu elde edecek.

Barcelona’nın şampiyonluğunu ilan etmesinin Arjantinli yıldız Lionel Messi için de ayrı bir önemi var. Katalanlar bu akşam kazanırsa Messi 10’uncu lig şampiyonluğuna ulaşan kulüp tarihinin ilk futbolcusu olacak. Aynı zamanda yıldız futbolcu La Liga tarihinde 10 ve üzerinde şampiyonluk kazanan ilk İspanyol olmayan futbolcu unvanını alacak.

Katalan devi ligin 35.haftasında bu akşam sahasında Levante ile karşı karşıya geliyor. Ligde en yakın rakibi Atletico Madrid’e 9 puan fark atan Barcelona, rakibini mağlup ederse şampiyonluk turu atacak… Barcelona-Levante maçı 27 Nisan Cumartesi günü saat 21.45’ten itibaren beIN Sports 4 ekranlarında futbolseverler ile buluşacak..

Sezonu birden fazla kupa ile tamamlamak isteyen Barcelona Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam ederken lig şampiyonluğunu garantiye almanın peşinde. Devler Ligi yarı finalinde 1-7 Mayıs tarihlerinde Liverpool ile kozlarını paylaşacak olan Barça, Kral Kupası’nda da 25 Mayıs’ta Valencia ile kupa mücadelesi verecek. ATLETICO MADRID GEÇEN HAFTA ERTELEMİŞTİ

İspanya 1. Futbol Ligi’nin (La Liga) 34. haftasında Atletico Madrid sahasında oynadığı maçta Valencia’yı 3-2 yenerek Barcelona’nın şampiyonluğunu ilan etmesini ertelemişti. Saat 17.15’te evinde Valladolid ile karşılaşacak olan Atletico maçı kazanıp Barcelona’yı beklemeye geçecek.

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