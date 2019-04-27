Medyadan Ersun Yanal’a tepki

Fenerbahçe’nin Trabzonspor’la 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından düzenlenen rutin maç sonu basın toplantısına gelen Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın konuşmasından önce, kulübün medya sorumlusu Çağrı Çobanoğlu, Ersun Yanal’ın kısa bir değerlendirme yapacağını ve soru almayacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından basın mensupları, basın toplantı odasını terk etti. Bir anda toplantı salonu boşalırken, salonda yalnızca kameramanlar ve Ersun Yanal’ın açıklamalarını yazan basın mensupları, toplantı odasında kaldı.

Fenerbahçe Trabzonspor maçı sonrası Ersun Yanal`dan çarpıcı sözler: `Yarın açıklama yapacağız!` Fenerbahçe Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Ersun Yanal, Cüneyt Çakır`ı eleştirirken Fenerbahçe bu kadar kolay ve hızlı yıpratılacak takım değil. Bu kadar kolay çıkan kartları ve ortaya konan tavrı hak etmiyor. Bu kartlar geleneksel hale geldi. Yarın büyük ihtimalle medya bölümündeki arkadaşlarımız bu hakem kararlarıyla ilgili açıklama yapacaktır dedi. İlgili Haberi Oku

Fenerbahçe`de şok! Ersun Yanal`ı zora sokan kriz! Fenerbahçe`nin Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada Skrtel`in sarı kart, Sadık`ın ise kırmızı kart görmesi , Kasımpaşa maçı öncesi Fenerbahçe teknik heyetini zora soktu. Ersun Yanal`ın elinde Kasımpaşa maçında stoperde oynatabileceği tek isim kaldı. İlgili Haberi Oku