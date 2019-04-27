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Fenerbahçe

Medyadan Ersun Yanal’a tepki

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında soru kabul etmeyeceğini açıklayınca basın toplantısında bulunan medya mensupları, toplantı salonunu terk etti.

27 Nisan 2019 22:04

Fenerbahçe’nin Trabzonspor’la 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından düzenlenen rutin maç sonu basın toplantısına gelen Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın konuşmasından önce, kulübün medya sorumlusu Çağrı Çobanoğlu, Ersun Yanal’ın kısa bir değerlendirme yapacağını ve soru almayacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından basın mensupları, basın toplantı odasını terk etti. Bir anda toplantı salonu boşalırken, salonda yalnızca kameramanlar ve Ersun Yanal’ın açıklamalarını yazan basın mensupları, toplantı odasında kaldı.

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Son güncelleme 22:14 | 27 Nisan 2019
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