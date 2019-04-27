SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Kadir Mısıroğlu’nun cenaze vasiyeti | Son dakika
MAÇ SONUCU | Hatayspor 4-1 Adanaspor | Spor Toto 1. Lig
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Hatayspor 4-1 Adanaspor | Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta maçında Hatayspor, konuğu Adanaspor'u 4-1 yenerek maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi.

27 Nisan 2019 18:52

Spor Toto 1. Lig’in 31. hafta mücadelesinde Hatayspor, Adanaspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğü ile sona erdi. Hatayspor 58 puanla maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşirken Adanaspor 34 puanla 13. sırada kaldı.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Caner'in yerden ortasında Nimaga'nın dokunuşu, Hatayspor öne geçti. 1-0

36. dakikada korner sonrası paslaşmalarda topla buluşan Abdülkadir Özdemir'in sert ve düzgün vuruşunda Adanaspor skoru dengeledi. 1-1

67. dakikada Mesut Çaytemel'in ceza alanı dışından kullandığı serbest vuruşta, top ağlarla buluştu. 2-1

71. dakikada Adanasporlu Hakan Barış 38 ve 71. dakikada yediği sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

78. dakikada Gökhan Karadeniz'in pasında topla buluşan Hamza Gür sert ve düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-1

81. dakikada ceza sahası içine topla buluşan Tom Silva meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-1

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Ramazan Keleş, Burak Cansız, Cemil Tunç

Hatayspor: Akın, Kubilay, Selim Ilgaz (Tom Silva dk. 68), Gökhan Karadeniz, Mesut, Mirkan (Hamza Gür dk. 59), Bakary Nimaga, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli (Yasin Güreler dk. 85), Caner Hüseyin

Adanaspor: Karacic, Göksu, Veli, Hakan, Robert (Ahmet Dereli dk. 64), Furkan, Bagayoko, Özkan, Gökhan Sazdağı (Andaç Güleryüz dk. 79), Abdukadir, Eren(Anıl Taşdemir dk. 83)

Goller: Bakary Nimaga (dk. 8), Mesut Çaytemel (dk. 67), Hamza Gür (dk. 78), Tom Silva (dk. 81) (Hatayspor), Abdülkadir Özdemir, Veli Kızılkaya (dk. 36) (Adanaspor)

Kırmızı Kart: Hakan Barış (dk. 71) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Bakary Nimaga, Selim Ilgaz, Mirkan Aydın, Tom Silva (Hatayspor), Veli Kızılkaya (Adanaspor) 26 Nisan 2019 Spor Toto 1. Lig`de dönüm haftası! Gençlerbirliği ile Abalı Denizlispor`un son 4 haftaya Süper Lig için avantajlı girdiği ligde her iki takımın da 31. hafta müsabakalarının ardından Süper Lig`e çıkmayı garantileme ihtimali bulunuyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:52 | 27 Nisan 2019
adanaspor hatayspor Spor Toto 1. Lig
YAKINDAKİ MAÇLAR
Alanyaspor
Bugün - 20:30
-
Konyaspor
Trabzonspor
Bugün - 20:30
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
30 15 53
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
TÜMÜNÜ GÖR