MAÇ SONUCU | Gazişehir Gaziantep Giresunspor 2-2 | Muhteşem geri geri dönüş! Moussa Sow…

Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında sahasında Giresunspor’u konuk eden Gazişehir Gaziantep zorlu karşılaşmayı 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2’lik eşitlikle tamamlamasını bildi. Bol gollü geçen karşılaşmada Moussa Sow attığı röveşata golüyle dikkat çekti. Maçta Gazişehir’in diğer golünü penaltıdan Gökhan Alsan atarken, Giresunspor’un gollerini Volkan Okumak attı.

Bu sonuçla Gazişehir Gaziantep puanını 53 yaparken, Giresunspor ise puanını 30’a çıkardı.

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Gökhan Olgaç

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay, Ahmet, Yalçın, Poepon, Kerim, Segbefia, Gökhan (Dk. 69 Sow), Del Valle (Dk. 45 Erhan), Mücahit, Oğuz, Kenan (Dk. 45 Oğulcan)

GİRESUNPOR: Kayacan, Aykut, Landel, Muhammet, Tevfik, Volkan, Ozan Can (Dk. 71 Yasin Ozan), Da Silva, Çağlar, Mehmet, Hüsamettin

GOLLER: Dk. 55 Gökhan, Dk. 77 Sow (Gazişehir Gaziantep) – Dk. 36 ve Dk. 50 Volkan (Giresunspor)

SARI KARTLAR: Ahmet, Kerim, Oguz (Gazişehir Gaziantep) – Mehmet, Tevfik, Hüsamettin (Giresunspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 36′ Sol kanattan gelişen Giresunspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Volkan´ın vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

GOL! 50′ Konuk takımın atağında Landel´in pasında topla buluşan Volkan’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

GOL! 55′ Gazişehir Gaziantep’ atağında Poepon’un ceza sahası içerisinde düşürülmesi sonucu kazanılan penaltıyı Gökhan gole çevirdi: 1-2.

GOL! 77′ Sağ kanattan gelişen atakta ceza alanı içerisine gönderilen ortayı Sow, röveşata vuruşla ağlara gönderdi: 2-2.