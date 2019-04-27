İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Medipol Başakşehir’i yenen Göztepe’yi kutladı!

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasının açılış maçında Göztepe deplasmanda Medipol Başakşehir’i 2-0’lık skorla mağlup ederek kümede kalma iddiasını sürdürdü ve önemli bir üç puana imza atmış oldu. Göztepe’yi galibiyeti için kutlayanlardan biri de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’di.

Çok şükür çok sevindirdi Göztepe. Bütün kalbimle kutluyorum. #Göztepe pic.twitter.com/iApRIoW2Ap — Tunç Soyer (@tuncsoyer) 26 Nisan 2019

Soyer, resmi Twitter hesabından İzmir’in Spor Toto Süper Lig’deki tek mevcut temsilcisi olan Göz Göz’ü tebrik etti. “Çok şükür çok sevindirdi Göztepe. Bütün kalbimle kutluyorum” ifadelerini kullanan Soyer’in paylaşımı kısa süre içinde binlerce kez beğenildi ve sosyal medyada gündeme oturdu.

Süper Lig`de kalan maçlar ve puan durumu! Şampiyonluk yarışında da kümede kalma yarışında da hesaplar karıştı! Spor Toto Süper Lig`de 30. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir, konuğu Göztepe`ye 2-0 yenildi ve Süper Lig`de hesaplar karıştı. İşte Süper Lig`de merak edilen güncel puan durumunda, şampiyonluk yarışında ve kümede kalma mücadelesinde son durum! İlgili Haberi Oku