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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Medipol Başakşehir’i yenen Göztepe’yi kutladı!
Göztepe

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Medipol Başakşehir’i yenen Göztepe’yi kutladı!

Süper Lig'de 30. haftanın ilk maçında Göztepe deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0'lık skorla mağlup ederken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de resmi Twitter hesabından Göz Göz'ü tebrik etti. Soyer, "Çok şükür çok sevindirdi Göztepe. Bütün kalbimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

27 Nisan 2019 00:39

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasının açılış maçında Göztepe deplasmanda Medipol Başakşehir’i 2-0’lık skorla mağlup ederek kümede kalma iddiasını sürdürdü ve önemli bir üç puana imza atmış oldu. Göztepe’yi galibiyeti için kutlayanlardan biri de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’di.

Soyer, resmi Twitter hesabından İzmir’in Spor Toto Süper Lig’deki tek mevcut temsilcisi olan Göz Göz’ü tebrik etti. “Çok şükür çok sevindirdi Göztepe. Bütün kalbimle kutluyorum” ifadelerini kullanan Soyer’in paylaşımı kısa süre içinde binlerce kez beğenildi ve sosyal medyada gündeme oturdu.

26 Nisan 2019 Süper Lig`de kalan maçlar ve puan durumu! Şampiyonluk yarışında da kümede kalma yarışında da hesaplar karıştı! Spor Toto Süper Lig`de 30. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir, konuğu Göztepe`ye 2-0 yenildi ve Süper Lig`de hesaplar karıştı. İşte Süper Lig`de merak edilen güncel puan durumunda, şampiyonluk yarışında ve kümede kalma mücadelesinde son durum! İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:42 | 27 Nisan 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
30 15 53
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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