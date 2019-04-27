SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: YSK İstanbul seçimlerini iptal etti, ünlü isimler sosyal medyadan tepki gösterdi| Son dakika
Formula 1’de Azerbaycan’da pole pozisyonu Fin pilotun
Diğer Sporlar

Formula 1’de Azerbaycan’da pole pozisyonu Fin pilotun

Formula 1'de sezonun dördüncü yarışı Azerbaycan Grand Prix'sinin sıralama turlarını, Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sırada tamamladı.

27 Nisan 2019 18:25

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun dördüncü yarışı Azerbaycan Grand Prix’sine, Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sıradan başlayacak.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü ile aynı adı taşıyan 6 bin 3 metrelik pistte 51 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında, Mercedes’in Fin pilotu Bottas, 1.40.495’lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu. Bottas’ın takım arkadaşı Büyük Britanyalı Lewis Hamilton 1.40.554’lük süresiyle ikinci, Ferrari’nin Alman pilotu Sebastian Vettel de 1.40.797’lik derecesiyle üçüncü en iyi zamana imza attı.

Sıralama turlarında kaza yapan Ferrari’nin 21 yaşındaki pilotu Charles Leclerc, yarışa 10. sıradan başlayacak. Azerbaycan Grand Prix’si yarın TSİ 15.10’da koşulacak.

Son güncelleme 18:25 | 27 Nisan 2019
formula 1 mercedes Valtteri Bottas
YAKINDAKİ MAÇLAR
Antalyaspor
10/05/2019 - 20:30
-
Bursaspor
Caykur Rizespor
11/05/2019 - 16:00
-
Galatasaray
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
TÜMÜNÜ GÖR