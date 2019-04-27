SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Arınç: Gelişmelere bakılırsa parti kuracaklar gibi
Fenerbahçe Trabzonspor maçının ikinci yarısı başlarken taraftardan destek
Fenerbahçe

Fenerbahçe Trabzonspor maçının ikinci yarısı başlarken taraftardan destek

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısı başlamak üzereyken, Fenerbahçe tribünleri takımlarını çağırdı. Fenerbahçe futbolcuları da Trabzonspor santra yapmaya hazırlanırken takım halinde toplanarak taraftarı selamladı.

27 Nisan 2019 20:15

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ikinci yarısı başlarken, Fenerbahçe taraftarları takımlarına tribüne çağırarak destek verdi.

Her iki takımın da ikinci yarıya başlamaya hazırlandığı sırada Fenerbahçe tribünleri, “Buraya buraya Fenerbahçe buraya” tezahüratında bulundu. Fenerbahçe takımı da, toplanarak kendilerini çağıran kale arkasındaki tribünlere giderek taraftarı selamladı.

Fenerbahçe taraftarları, 1-0 Trabzonspor’un üstünlüğü ile sona eren, ilk yarının son düdüğü çaldıktan sonra da takımlarını tribünlere çağırarak moral vermişti.

27 Nisan 2019 Fenerbahçe taraftarı Andre Ayew`e tepki gösterdi Fenerbahçe-Trabzonspor maçında sarı-lacivertli futbolcu Andre Ayew'e tribünler ıslıklayarak tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:16 | 27 Nisan 2019
Fenerbahçe trabzonspor
YAKINDAKİ MAÇLAR
Akhisarspor
Bugün - 16:00
0
-
2
Yeni Malatyaspor
Göztepe S.K.
Bugün - 16:00
4
-
1
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
30 15 53
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
TÜMÜNÜ GÖR