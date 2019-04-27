Fenerbahçe Trabzonspor maçının ikinci yarısı başlarken taraftardan destek

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ikinci yarısı başlarken, Fenerbahçe taraftarları takımlarına tribüne çağırarak destek verdi.

Her iki takımın da ikinci yarıya başlamaya hazırlandığı sırada Fenerbahçe tribünleri, “Buraya buraya Fenerbahçe buraya” tezahüratında bulundu. Fenerbahçe takımı da, toplanarak kendilerini çağıran kale arkasındaki tribünlere giderek taraftarı selamladı.

Fenerbahçe taraftarları, 1-0 Trabzonspor’un üstünlüğü ile sona eren, ilk yarının son düdüğü çaldıktan sonra da takımlarını tribünlere çağırarak moral vermişti.

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