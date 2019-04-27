SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: YSK İstanbul seçimlerini iptal etti, ünlü isimler sosyal medyadan tepki gösterdi| Son dakika
Fenerbahçe Trabzonspor maçı sonrası Ersun Yanal’dan çarpıcı sözler: ‘Yarın açıklama yapacağız!’
Fenerbahçe

Fenerbahçe Trabzonspor maçı sonrası Ersun Yanal’dan çarpıcı sözler: ‘Yarın açıklama yapacağız!’

Fenerbahçe Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Ersun Yanal, Cüneyt Çakır'ı eleştirirken "Fenerbahçe bu kadar kolay ve hızlı yıpratılacak takım değil. Bu kadar kolay çıkan kartları ve ortaya konan tavrı hak etmiyor. Bu kartlar geleneksel hale geldi. Yarın büyük ihtimalle medya bölümündeki arkadaşlarımız bu hakem kararlarıyla ilgili açıklama yapacaktır" dedi.

27 Nisan 2019 22:06

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe, 90+6’da gelen golle konuğu Trabzonspor’la 1-1 berabere kalırken maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Ersun Yanal, çarpıcı ifadeler kullandı. Önce oyunu değerlendiren Yanal, “Üzüldüğümüz bir sonuç. Bugün sadece oyuncularımızın 10 kişi kaldıktan sonraki tutumlarını övebiliriz. Karakter koymalarını övebiliriz, sonuna kadar bırakmamalarını övebiliriz. Fenerbahçe bunları aşacak” dedi.

Hakem Cüneyt Çakır hakkında da konuşan Ersun Yanal, “Fenerbahçe bu durumlara alışık değil. Bu durumları oynamayı bilen bir takım değil. Bu bizi yıpratan üzücü bir durum ama bir tarafta da dünyanın sayılı hakemlerinden biri Cüneyt Çakır… Kayserispor maçıyla MHK değişti. Fenerbahçe bu kadar kolay ve hızlı yıpratılacak takım değil. Bu kadar kolay çıkan kartları ve ortaya konan tavrı hak etmiyor. Bu kartlar geleneksel hale geldi. Yarın büyük ihtimalle medya bölümündeki arkadaşlarımız bu hakem kararlarıyla ilgili açıklama yapacaktır” dedi.

Yanal basın toplantısında ise kısa bir değerlendirme yapacağını ve soru almayacağını iletti. Bunun üzerine basın mensupları değerlendirmeyi beklemeden basın toplantısı alanını terk etti. 27 Nisan 2019 Ünal Karaman: Rakibin ve taraftarların coşkusuyla gelen topları... Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Fenerbahçe ile 1-1 berabere biten karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:06 | 27 Nisan 2019
Fenerbahçe spor toto süper lig trabzonspor
YAKINDAKİ MAÇLAR
Antalyaspor
10/05/2019 - 20:30
-
Bursaspor
Caykur Rizespor
11/05/2019 - 16:00
-
Galatasaray
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
TÜMÜNÜ GÖR