Fenerbahçe Trabzonspor maçı sonrası Ersun Yanal’dan çarpıcı sözler: ‘Yarın açıklama yapacağız!’

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe, 90+6’da gelen golle konuğu Trabzonspor’la 1-1 berabere kalırken maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Ersun Yanal, çarpıcı ifadeler kullandı. Önce oyunu değerlendiren Yanal, “Üzüldüğümüz bir sonuç. Bugün sadece oyuncularımızın 10 kişi kaldıktan sonraki tutumlarını övebiliriz. Karakter koymalarını övebiliriz, sonuna kadar bırakmamalarını övebiliriz. Fenerbahçe bunları aşacak” dedi.

Hakem Cüneyt Çakır hakkında da konuşan Ersun Yanal, “Fenerbahçe bu durumlara alışık değil. Bu durumları oynamayı bilen bir takım değil. Bu bizi yıpratan üzücü bir durum ama bir tarafta da dünyanın sayılı hakemlerinden biri Cüneyt Çakır… Kayserispor maçıyla MHK değişti. Fenerbahçe bu kadar kolay ve hızlı yıpratılacak takım değil. Bu kadar kolay çıkan kartları ve ortaya konan tavrı hak etmiyor. Bu kartlar geleneksel hale geldi. Yarın büyük ihtimalle medya bölümündeki arkadaşlarımız bu hakem kararlarıyla ilgili açıklama yapacaktır” dedi.

Yanal basın toplantısında ise kısa bir değerlendirme yapacağını ve soru almayacağını iletti. Bunun üzerine basın mensupları değerlendirmeyi beklemeden basın toplantısı alanını terk etti. Ünal Karaman: Rakibin ve taraftarların coşkusuyla gelen topları... Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Fenerbahçe ile 1-1 berabere biten karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku