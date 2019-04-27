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Fenerbahçe Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Fener Trabzon maçı saati…
Trabzonspor

Fenerbahçe Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Fener Trabzon maçı saati…

Fenerbahçe Trabzonspor maçı için geri sayım başladı. Süper Lig’de bu sezon istediğini elde edemeyen sarı lacivertli ekibin Trabzonspor’u kendi evinde ağırlayacağı mücadele futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Fenerbahçe Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

27 Nisan 2019 12:31

Fenerbahçe Trabzonspor maçı için saatler kaldı. Süper Lig 30. hafta mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçın hakemi Cüneyt Çakır olacak. Peki Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta?

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig 30. hafta mücadelesinde iki takım kozlarını paylaşacak. Hakem Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı maç 27 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Fenerbahçe Trabzonspor maçı BeinSports ekranlarında yayınlanacak.

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22 YILLIK İSTATİSTİK

Bordo-mavililer ezeli rakibi Fenerbahçe’yi İstanbul’da 22 yıldır yenemiyor. Bordo mavililer, Kadıköy’de en son 23 Ağustos 1997’de 3-1’lık galibiyet alırken, söz konusu tarihten sonra dış sahada maç kazanamadı. İki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan toplam 58 resmi ve özel maçta Fenerbahçe'nin 27, Trabzonspor'un ise 11 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 20 maçta eşitliği bozamazken, Fenerbahçe 84, Trabzonspor ise 55 gol attı.

TRABZONSPOR YÜKSELİŞTE

Bireysel olarak son 5 maçlar göz önüne alındığında ise bordo mavili ekip tüm maçlarını kazandı. Fenerbahçe ise son 5 mücadelesinde 2 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Son güncelleme 12:31 | 27 Nisan 2019
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2 Galatasaray
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3 Besiktas
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4 Trabzonspor
30 15 53
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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