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Fenerbahçe, Galatasaray’ı yenip 3. oldu ve bileti kaptı!
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Fenerbahçe, Galatasaray’ı yenip 3. oldu ve bileti kaptı!

Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off turu 3-4.'lük serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi ve ligi 3. tamamladı. Sarı-lacivertliler, CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için ön eleme, sarı-kırmızılılar ise CEV Kupası'nda mücadele edecek.

27 Nisan 2019 17:40

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off turu 3-4’üncülük serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-0 yendi ve ligi 3. tamamladı.

İlk sette karşılıklı ataklarla 11. sayıya kadar süren oyunda Fenerbahçe Opet, teknik molaya 12-11 önde girdi. Sarı-lacivertliler, Vargas’ın smaç servisleriyle seti 25-23 kazandı.

İkinci sette ilk teknik molaya 12-7 önde giren sarı-lacivertliler, Vargas ve Eda’nın sayılarıyla seti 25-21 kazanarak 2-0 öne geçti.

Üçüncü sete hızlı başlayan Fenerbahçe Opet, skoru 8-0 yaptı. Sarı-lacivertli ekip, seti 25-11 maçı da 3-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Opet ligi 3. sırada, Galatasaray HDI Sigorta ise 4. sırada bitirdi.

Üçüncü olan Fenerbahçe Opet, gelecek sezon CEV Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmek için ön eleme oynayacak. Ligi 4. sırada tamamlayan Galatasaray HDI Sigorta ise CEV Kupası’nda mücadele edecek.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, Seçkin Yener

Fenerbahçe Opet: Ramos, Dicle Babat, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar, Antonijevic (Merve Dalbeler, Damla Çakıroğlu, Rabadzhieva, Bahar Guidetti, Polen Ünver)

Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Leys, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Hande Baladın, Jackson (Gizem Karadayı, Nursevil Aydınlar, Buse Kayacan, Atkinson, Elifsu Ericek, Melike Yılmaz, Dilara Gedikoğlu)

Setler: 25-23, 25-21, 25-11

Süre: 79 dakika (28, 30, 21)

Son güncelleme 17:40 | 27 Nisan 2019
Fenerbahçe Opet Galatasaray HDI Sigorta Vestel Venüs Sultanlar Ligi
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1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
30 15 53
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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