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Dortmund’a ezeli rakibi Schalke’den büyük darbe
Dünyadan Futbol

Dortmund’a ezeli rakibi Schalke’den büyük darbe

Ezeli rakipler Dortmund ve Schalke 04'ü karşı karşıya getiren Ruhr Derbisi'nde zafer konuk takımın oldu. Maviler, kendileri için kötü geçen sezonu Dortmund'a şampiyonluk yarışında büyük darbe vurarak tamamladı! Schalke rakibini 4-2 yenerken son 3 haftaya rahat bir şekilde girdi.

27 Nisan 2019 18:28

Almanya Bundesliga’nın 31. haftasında Borussia Dortmund ile Schalke 04 karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park’ta oynanan Ruhr Derbisi’ni tarihin en kötü sezonlarından birini geçiren Schalke 04 4-2 kazanmayı başardı.

Bayern Münih ile şampiyonluk yarışı yapan ve rakibinin 1 puan gerisinde bulunan sarı-siyahlılar büyük bir darbe aldı. Dortmund’da Reus 60. dakikada, Wolf ise 65’te kırmızı kart gördü.

Dortmund 14. dakikada Götze ile 1-0 öne geçerken, konuk takım 18’de Caligiuri ile penaltıdan ve 28. dakikada Sane’nin golleriyle 2-1 öne geçti. 62. dakikada frikikten topu filelere gönderen İtalyan sağ bek Caligiuri skoru 3-1’e getirdi. 85. dakikada Witsel farkı 1′ indirse de bir dakika sonra Embolo, Schalke’ye 4-2’lik zaferi getiren golü kaydetti.

Bu sonuçla Dortmund 69 puanla 2. sırada kaldı. Schalke 04 ise 30 puanla 15. sırada haftayı tamamladı.

Son güncelleme 18:28 | 27 Nisan 2019
Almanya Bundesliga Borussia Dortmund schalke 04
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