Cüneyt Çakır’a Semih Özsoy’dan ağır eleştiri: Türk futbolu adına utanç verici!

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, 1-1 berabere kaldıkları Trabzonspor müsabakasının ardından, Cüneyt Çakır’a tepki göstererek, çok fazla tartışılacak pozisyonun olduğu bir maçı geride bıraktıklarını söyledi. Hakem Cüneyt Çakır’ı eleştiren Semih Özsoy, “Bizden daha da kötü olan bir hakem de vardı. Ev sahibi takıma bu kadar kolay kart gösterirken yaptıkları kadar yapmadıkları da var. Gösterilmeyen kartlarla birlikte genel anlamda birazcık bizim direncimizi kırmakta çok rahat kartlar gösterdiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

10 kişi kaldıktan sonra verdikleri mücadeleden ötürü oyuncularını kutlayan Semih Özsoy şöyle konuştu:

“Bugün bir kere daha gördük. Genel olarak zaten hem sezon, hem maçlar çok çok kötü… Fenerbahçe bu değil, bunu kabul edilemez buluyoruz fakat bundan da kimsenin kendisine vazife çıkarmasına izin vermeyeceğiz. Anladığımız kadarıyla sistem aynen devam edecek, ağlamayana mama yok türünde ama biz Fenerbahçe olarak hiçbir zaman ağlamayacağız. Mama bize verecekler de vermeyecekler de olsa biz söke söke kendimiz kendi hakkımızı alacağız. Bize haftaya ne olacak diye konuşmuyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar biz kalecimizden stoper, stoperimizden golcü buluruz ama hazırlanmış önceden planlanmış kartlarla bizi yıldıramayacaklarını açık ve net bir şekilde söylüyorum. Bu çirkin oyunun parçası olmayacağız. Sadık’ta bırakın ikinci sarı kartı birinci sarı kartın bile tartışılması gereken yerde böyle bir şey olması hakikaten Türk futbolu adına bence utanç verici… Biz bazı şeyler iyi niyetle, konuşmayla düzelir dedik fakat anladık ki Bursa’dan bu yana hiçbir şey değişmemiş. Ne yaparlarsa yapsınlar bu çirkin oyunun hiçbir zaman içinde olmayacağız. Federasyonu ziyaretlerimizde biz futbolu nasıl güzelleştiririz, ne yaparız, oluşumları nasıl daha netleştiririrz diye konuşacağız. Kesinlikle biz nasıl buradan faydalanırız, şunu şöyle yapın diye telkinlerde, tavizlerde bulunmayacağız”

Sadık Çiftpınar: Avrupa'da maç yöneten hakemin... Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar, “Üst düzey, bu kadar Avrupa'da maç yöneten hakemin bu kadar basit oyundan atması beni çok üzdü. Allah'ın adaleti son dakika da olsa beraberliği yakaladık” dedi. İlgili Haberi Oku

TARAFTARLARIN PROTESTOSUNU YORUMLADI

Bir camia olduklarını hatırlatan Semih Özsoy, “Biz bir camiayız… Camiaların en önemli unsurlarından biri taraftardır. Taraftar gönlünden geçeni demokratik ortamda kırıcı olmadan dillendirebilir. Dolayısıyla bu onların görüşüdür. Ersun Yanal’a eleştirileri duymadım ama diğerlerini duydum. Doğrudur çünkü zaten bizde Fenerbahçe’nin kötü oluşundan, iyi futbol oynamamasından yakınıyoruz” diye konuştu.

Kötü oynadıklarını söyleyen Semih Özsoy, “Maç geride kaldı. Pozisyonu az olan ama mücadelesi oldukça fazla olan tartışılacak pozisyonu da fazla olan bir maç geride kaldı. Biz kötüyüz, kötü de oynadık fakat iyi mücadele ettiğimiz dakikalar oldu. Pozisyonlara baktığımız takdirde de gollerde pozisyonlarda direkten dönen toplarda hemen hemen eşit ama buna rağmen bizim daha baskılı oyunumuz olduğunu düşünüyorum. Gönül isterdi ki çok daha iyi oynayalım ama kötüydük” dedi.

ERSUN YANAL İDDİALARINA YANIT

Bir camia olduklarını hatırlatan Semih Özsoy, “Ersun Yanal ile ilgili hiçbir düşüncemiz ya da yaptırımımız yok. Kendisiyle 1.5 yıllık kontratımız var. Dolayısıyla basında da çıkan birkaç şey var ki bunlarla ilgili bizim söyleyebileceğimiz bir şey yok. Yorum yapmamız doğru olmaz” diye konuştu.

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