MAÇ SONUCU| Çaykur Rizespor Sivasspor 0-0

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivassspor arasındaki Rize’de oynanan kritik karşılaşma başladığı gibi 0-0 berabere sona erdi. Ligde beşinci olmak için mücadele eden Çaykur Rizespor ile düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Demir Grup Sivasspor, mutlak galibiyet için çıktıkları karşılaşmadan birer puanla ayrıldılar.

SÜPER LİG’DE CANLI PUAN DURUMU

Çaykur Rizespor’un bulduğu önemli gol pozisyonlarından yararlanamadığı karşılaşmada Demir Grup Sivasspor da hızlı hücumlarda etkili olamayınca maçtan gol sesi çıkmadı.

Bu beraberlikle Çaykur Rizespor, puanını 39 yaparken 7. sırada yer aldı. Demir Grup Sivasspor ise 36 puanla 11. sıraya yükseldi.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

1′ Defansın arkasına atılan uzun pasta rakip oyunculardan kurtulan Vedat Muric’in ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti. Maçın hakemi Halis Özkahya, VAR uyarısıyla Muric’in topu elle kontrol ettiğini tespit ederek, pozisyonu gol olarak değerlendirmedi.

22′ Awaziem’in hatasından yararlanan Diabate’nin yaklaşık 30 metre topu sürdükten sonra ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

33′ Kazanılan köşe vuruşunda Boldrin’in soldan ceza sahası içerisine ortasında, Musa Çağıran’ın penaltı noktası üzerinde kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

42′ Melnjak’ın soldan ceza sahası içerisine yerden pasında rakibinden vücut çalımı ile sıyrılan Umar’ın plase vuruşunda, meşin yuvarlak üsten az farkla auta gitti.

45+2′ Abarhoun’un defansın arkasına uzun pasında hareketlenen Melnjak, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kafa vuruşunu istediği gibi yapamayınca, top yandan auta çıktı.

51′ Moroziuk’un sağdan ceza sahası içerisine ortasında, topu kontrol eden Melnjak’ın savunma oyuncusundan sıyrıldıktan sonra aşırtma vuruşunda, kaleci Tolgahan Acar son anda meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere çeldi.

56′ Ceza yayı üzerinde Diabate’nin yerden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak topu kontrol etti.

63′ Kazanılan faul atışında Boldrin’in sağdan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Samudio’nun kafa vuruşunda, top az farkla üsten auta çıktı.

69′ Vedat Muric’in ceza yayı üzerine pasında Melnjak’ın bekletmeden sert şutunda, kaleci Tolgahan Acar topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

77′ Moroziuk’un sağdan ceza sahası içerisine ortasında arka direkte Melnjak’ın kafa vuruşunda, yerden seken topu kaleci Tolgahan Acar, güçlükle çelmeyi başardı.

90+2′ Kazanılan faul atışında Moroziuk’un sağdan ceza yayı üzerine pasında Mustafa Saymak’ın gelişine vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Samet Çiçek

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Azubuike, Musa Çağıran (Dk. 83 Saadane), Samudio, Boldrin (Dk. 76 Mustafa Saymak), Aatıf (Dk. 27 Umar), Vedat Muric

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Paul Papp, Bjarsmyr, David Braz, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ndinga, Douglas (Dk. 86 Ziya Erdal), Emre Kılınç (Dk. 65 Kone), Rybalka (Dk. 73 Özer Hurmacı), Diabate

Sarı Kartlar: Dk. 19 Hakan Arslan, Dk. 45 David Braz, Dk. 90+1 Ziya Erdal (Demir Grup Sivasspor), Dk. 60 Awaziem (Çaykur Rizespor)