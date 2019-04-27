Maç Sonucu | Antalyaspor BB Erzurumspor 1-1

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Antalyaspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu’nda oynanan mücadele 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı. Bu maçtan çıkan sonuçla 5. sıra ve tehlike hattında heyecan daha da yükseldi.

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Antalyaspor 11. dakikada Mevlüt Erdinç’in golüyle 1-0 öne geçti. Mevlüt’ün golünde ilk önce ofsayt kararı çıkarken VAR kararıyla gol verildi. Dakikalar 54’ü gösterdiğinde Erzurumspor Sunu’nun penaltı golüyle 1-1’i buldu. Penaltı kararı da VAR uyarısıyla verildi.

Bu sonuçla 5. sıra için yarışan Antalyaspor 42 puana yükseldi. Düşme hattında bulunan Erzurumspor da Göztepe’nin kazandığı haftada 29 puana yükseldi fakat son 3 sıradan çıkamadı.

Antalyaspor gelecek hafta Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Erzurumspor da sahasında Bursaspor’u konuk edecek.

Stat: Antalya

Hakemler: Fırat Aydınus, Süleyman Özay, Candaş Elbil

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Cissokho, Yekta Kurtuluş (Dk. 68 Harun Alpsoy), Charles, Amilton, Fredy, Serdar Özkan (Dk. 73 Doukara), Mevlüt Erdinç (Dk. 83 Doğukan Sinik)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Tolga Ünlü, Kanstrup, Schwechlen, Hakan Arslan, Taylan Antalyalı, Kone (Dk. 81 Scuk), Emrah Başsan, Tshabalala (Dk. 46 Rashad Muhammed), Eduok (Dk. 89 Samed Ali Kaya), Sunu

Gol: Dk. 12 Mevlüt Erdinç (Antalyaspor), Dk. 54 Sunu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kart: Dk. 46 Nazım Sangare (Antalyaspor) Dk. 59 Kone (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Tshabalala’nın ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

5. dakikada sol çaprazda topla buluşan Charles’ın ortasında, defanstan seken topu ceza sahası içinde önünde bulan Mevlüt Erdinç’in kaleci Sehic ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

12. dakikada Antalyaspor öne geçti. Nazım Sangare’nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Mevlüt Erdinç’in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic’in sağından ağlarla buluştu. Yardımcı hakemin ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırması sonrası VAR’a gidilirken, hakemi Fırat Aydınus, pozisyonun ofsayt olmadığı uyarısıyla golü verdi: 1-0.

22. dakikada Kone’nin ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin’de kaldı.

33. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşu kullanan Tshabalala’nın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

54. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmada beraberliği yakaladı. 52. dakikada Antalyaspor ceza sahası içinde Celustka ile girdiği ikili mücadelede Emrah Başsan yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus, konuk takım oyuncularının itirazlarına rağmen oynayın talimatı verdi.

VAR uyarısıyla saha kenarında pozisyona tekrar bakan hakem Fırat Aydınus, yaptığı incelemenin ardından penaltı kararı verdi. 54. dakikada penaltıyı kullanan Sunu, takımının beraberlik golünü kaydetti: 1-1

63. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Emrah Başsan’ın vuruşunda kaleci Boffin yatarak meşin yuvarlağa müdahale etti. Boşta kalan topu defans uzaklaştırdı.

72. dakikada Serdar Özkan’ın pasıyla ceza sahası içinde meşin yuvarlakla buluşan Fredy’in bekletmeden vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.

75. dakikada Taylan Antalyalı’nın ceza sahası dışından sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin’de kaldı.

83. dakikada Amilton’un sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Fredy’nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.