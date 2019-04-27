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Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: ‘Bir puan kötü değil!’
BB Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: ‘Bir puan kötü değil!’

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, deplasmanda aldıkları 1 puanın kritik süreçte kötü olmadığını bildirdi.

27 Nisan 2019 18:56

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamzaoğlu, Antalyaspor ile zorlu bir maç oynayacaklarının farkında olduklarını hatırlattı.

Antalyaspor'un bu sezon gösterdiği performansı öven Hamzaoğlu, “Maça çok iyi başlayamadık. Antalyaspor üstünlük kurdu ve bunun neticesinde golü de buldu. İkinci yarı değişiklik yapıp rakibe üstünlük kurmamız gerekiyordu. Durumumuz itibariyle maçlarımızı kazanmak zorundayız. Aldığımız bir puan bizim için önemli durumdadır. İkinci yarıda rakibin kalesine yakın oynadık ve penaltıdan golü de bulduk. Ama bize galibiyeti getirecek pozisyonları üretemedik. Maçı kaybedelirdik de. Buradan aldığımız bir puan bu süreç için kötü değil. Kendi sahamızdaki Bursaspor maçını kazanıp emin adımlarlar yolumuza yürümeye gayret edeceğiz” ifadelerine yer verdi. 27 Nisan 2019 Maç Sonucu | Antalyaspor BB Erzurumspor 1-1 Ligde hedefi olan iki takımın mücadelesinde gülen olmadı. Antalyaspor 5.`lik yarışında yara alırken, Erzurumspor da umutlarını son 4 haftaya taşıdı: 1-1. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:56 | 27 Nisan 2019
Antalyaspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor Hamza Hamzaoğlu
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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