Başakşehir’e bir şok daha! Demba Ba sezonu kapattı…

Spor Toto Süper Lig’de üst üste kaybettiği puanlarla liderlik koltuğundaki yeri sallanmaya başlayan Medipol Başakşehir’de 2-0’lık Göztepe mağlubiyetinin yanına bir de Demba Ba şoku eklendi…

Devre arası transfer döneminde takıma katılan Demba Ba’nın sağlık durumunu değerlendiren teknik direktör Abdullah Avcı, ”Demba Ba’nın sakatlığı devam ediyor. Büyük ihtimalle sezonu kapattı” ifadelerini kullandı.

Ligin bitimine 4 hafta kala sakatlığı nedeniyle ameliyat edilen Epureanu ve sağ ayak yan bağında kısmi yırtık olan Arda Turan’ın ardından bir üzücü haber de Demba Ba’dan geldi.

Sakatlıkların arttığı takımda Abdullah Avcı’nın gelecek haftalarda kadroda herhangi bir rotasyona gidip gitmeyeceği merak ediliyor…

Abdullah Avcı`dan Fenerbahçe yanıtı! Görüşme yapıldı mı? Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-0 kaybettikleri Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada Fenerbahçe ile görüşme yaptığı iddialarına yanıt verdi. İlgili Haberi Oku