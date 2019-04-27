Ahmet Ağaoğlu’ndan Volkan Demirel’e sert yanıt!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, mücadeleyi değerlendirirken, Volkan Demirel’in yayıncı kuruluşta yaptığı açıklamalara da cevap verdi.

“Golden önce yardımcı hakemin verdiği bir karar var. Orada çok komik görüntüler de var. Yardımcı hakem ayağıyla topu çok güzel oyuna sokuyor. Ara transfer döneminde kendisini takıma düşünebilirim. Son saniyede gelen bir gol canımızı çok sıkmadı desem yalan olur. İki puan bırakmak hoş değil. Açıkçası canım yandı. Her ne kadar seyircimiz olmasa da biz çok güzel karşılandık. Fenerbahçe yönetimine teşekkür ediyorum. Seyircinin de çok önemli bir bölümünden övgüler aldık, maçtan sonra tebrik edenler oldu. Bunlar güzel şeyler. Uzun zaman sonra iki takım arasındaki iki maçta da olay yaşanmadı. Bu beni çok mutlu etti. Eski aktörler sahada olmayınca böyle oldu.

AHMET AĞAOĞLU’NDAN VOLKAN DEMİREL’E SERT YANIT!

Volkan Demirel’in “Trabzonspor’da bir analizci ya da tecrüman arkamdan bir şeyler dedi. Özür dilesin yoksa otobüsten alır özür diletirim” sözlerine cevap veren Ahmet Ağaoğlu, “O eski aktörlerden birinin bu maçtan sonra hoş olmayan açıklamaları olmuş. Trabzonspor kulübünün otobüsünden adam aldırmak kimsenin haddi değil. Analar daha onu doğurmadı. Otobüsün içinden adam aldırmakla kimse kimseyi tehdit edemez. Karşılığını da çok ağır şekilde görür. Ülkenin kolluk kuvvetleri ve savcıları var, şikayet edersiniz. Ne olduğunu da bilmiyorum. Otobüsün içinden adam almaya kalkarsa da çok farklı şeylerle karşılaşabilir. O insanın dönüp kendisine bakması lazım. İki maç oynanıyor, olaysız geçiyor. Herhalde buna çok içerledi. Geçmişte olayların başrolüydü. Ben böyle bir oyuncuyu kendi takımımda da rakip takımda da istemem. Bunlar hoş şeyler değil” diye konuştu. Volkan Demirel`den Fenerbahçe Trabzonspor maçı sonrası şok sözler: Otobüsten alıp özür diletmesini bilirim Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, Trabzonspor maçı sonrasında sert açıklamalar yaptı. Volkan Demirel, Trabzonspor`un teknik ekibinde yer alan bir isim ile ilgili Özür dilemesini bekliyorum. Yoksa ben gider otobüsten alıp özür diletmesini bilirim dedi. Trabzonspor Yöneticisi Özer Bayraktar ve Teknik Direktör Ünal Karaman, Volkan Demirel`in açıklamalarına yanıt verdi. İlgili Haberi Oku

Volkan Demirel’in açıklamalarının ardından Trabzonspor yöneticisi Özer Bayraktar konuya ilişkin, “Kimse Trabzonspor'un otobüsüne binip kimseyi alamaz. O işler öyle kolay değil. Olayı araştırıyoruz aramızda çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

ÜNAL KARAMAN DA CEVAP VERDİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman da konu ile ilgili açıklamada bulundu. Ünal Karaman, şunları söyledi:

“Volkan Demirel’in hangi konuda kiminle tartıştığını bilmiyorum. Volkan Demirel kime sataştı, kime laf söyledi açıkçası ilgi alanım dışında… Kulübemde hiç kimse rakibe saygısızlık yapmaz, kültürümüze uymaz. Konuyu magazin boyutuna taşımak istemiyorum. Aslanlar gibi mücadelemizi verdik. Onun dışındakiler bizim dışımızda. Ben ‘uzatma dakikalarında faul oldu, taç çizgisinden geldi’ söylüyor muyum? Volkan Demirel’in ‘tercüman’ dediği dünya iyisi biri…”