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Abdullah Avcı’dan Fenerbahçe yanıtı! Görüşme yapıldı mı?
Medipol Başakşehir

Abdullah Avcı’dan Fenerbahçe yanıtı! Görüşme yapıldı mı?

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-0 kaybettikleri Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada Fenerbahçe ile görüşme yaptığı iddialarına yanıt verdi.

27 Nisan 2019 10:03

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bir soru üzerine, hafta içinde Fenerbahçeli yöneticilerle gelecek sezon sarı-lacivertli takıma geçmesi yönünde bir görüşme yapmadığının altını çizdi.

Abdullah Avcı, “Bir kulüpte çalışırken ve yarışırken, hayatım boyunca öyle bir görüşme yapmam mümkün değil ama benim ve ekibimin büyük takımlar veya yurt dışında konuşulması bizim ne kadar iyi ve gelişen bir ekip olduğumuzu gösterir. Bu bizi sadece sevindiriyor ama uzun zamandır emek verdiğimiz bir şeyin de bu anlamda karşılığını almak istiyoruz.” dedi.

Önceliğinin Başakşehir olduğunu vurgulayan Abdullah Avcı, “Kısa vadeli önümüzde bir hedef var, burası benim kulübüm, ailem, her şeyim, önceliklerim burası. Biz 2 senedir şampiyonluğa oynayan bir takımız, benim için önce kulübümüzün değerleri vardır. Kulüp menfaatleri doğrultusunda neyse ona göre hareket ederim. Büyük takımlarla yarışırken de sahanın dışında ne olduğunu gören ve öğrenen yapımız da ortaya çıkıyor.” şeklinde konuştu. 27 Nisan 2019 Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna: Başakşehir`e karşı sadece böyle kazanabilirsiniz Deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir`i mağlup ederek kritik bir galibiyete imza atan Göztepe`de Teknik Direktör Tamer Tuna Tabii ki kazanmak ve bunu 8 hafta sonra gerçekleştirmiş olmak güzel. Başakşehir`e karşı nasıl maç kazanabilirsiniz, sadece böyle kazanabilirsiniz dedi. İlgili Haberi Oku

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Son güncelleme 12:10 | 27 Nisan 2019
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