94 yıllık tarihi kulüp Mersin İdmanyurdu kapatılıyor! Son maçı…

SKOR DETAY / Türkiye’nin en köklü kulüplerinden biri tarih oluyor…

2015-16 sezonunda Süper Lig’i son sırada tamamlayarak 1.Lig’e düşen Mersin İdmanyurdu, daha sonra da aldığı kötü sonuçlar sonrası ligin bitimine 11 hafta kala 2.Lig’e düşmüştü.

3 yıldır yaşanılan maddi sıkıntılar, puan silme ve transfer yasakları nedeniyle günden güne eriyen 94 yıllık kulüp 2.Lig’de de -20 puanla dibi gördü. Sadece 3 yılda Süper Lig’den koparak amatör kümeye kadar gerileyen Mersin İdmanyurdu, borçları nedeniyle kapatılma kararı aldı.

94 yıllık tarihinde 15 sene Süper Lig’de mücadele eden köklü kulüp bu hafta son maçını 28 Nisan Pazar günü Mersin Stadyumu’nda Erdemli Belediyespor ile oynayacak. Son kez taraftarlarının karşısına çıkacak olan asırlık çınar Türkiye liglerine veda edecek. Mersin İdmanyurdu son büyük galibiyetini 2015-16 sezonunda sahasında 2-1 yendiği Galatasaray’a karşı almıştı.

REKORLAR KIRARAK, 11 HAFTA KALA LİGDEN DÜŞTÜLER

Mersin ekibi, 1982-1983 yılında düştüğü 2. Lig’de tam 28 yıl Süper Lig’e çıkmak için mücadele verdi. Bu süreçte 2. Lig B Kategorisi’ne de düşen kırmızı-lacivertli ekip, 2010-2011 sezonunda oynadığı 32 maçta 17 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet alarak ligi 58 puanla lider bitirerek, Süper Lig’e ‘merhaba’ dedi. 28 yıl aradan sonra çıktığı Süper Lig’in ilk sezonunda 34 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik, 16 mağlubiyet alan Güney ekibi, 42 puanla 13. sırada yer aldı. Ancak Mersin temsilcisinin Süper Lig macerası yine erken bitti. 2012-2013 sezonunda 22 puanla ligin sonunda yer alan Çukurova temsilcisi, yeniden 2. Lig’e düştü.

Spor kamuoyunun ‘asansör takım’ benzetmesi yaptığı Mersin İdmanyurdu, tam da bu söyleme uyar gibi 2013-2014 sezonunda ligi 6. sırada bitirmiş, Play-Off maçlarında rakiplerini yenerek tekrardan Süper Lig’e çıkmıştı. Süper Lig’de 2 yıl mücadele eden kırmızı-lacivertli ekip, 2015-2016 sezonunda 21 puan toplayarak ligi sonuncu bitirmiş ve TFF 1. Lig’e düşmüştü.

Burada oynadığı 34 maçta 6 galibiyet, 11 beraberlik, 17 de mağlubiyet alan Akdeniz takımı, 3 puan silme cezası bulunmasından dolayı 26 puanla ligi son sırada bitirdi. Ligde oynadığı 34 maçta rakip kalelere sadece 35 gol atabilen Mersin temsilcisi, kalesinde 71 gol gördü. Ayrıca kırmızı lacivertli ekip, 26 puan toplayarak TFF 1. Lig düzeyindeki liglerdeki en kötü sezonunu geçirmişti.

TFF 2. Ligi Kırmızı Grupta istediği sonuçları alamayan Güney ekibi, ligde oynadığı 23 maçta 1 galibiyet, 22 mağlubiyet alarak, -18 puanla ligin son sırasına demir attı. Bu maçlarda sadece 11 gol atabilen kırmızı lacivertli ekip, kalesinde 82 gol gördü. 21 puanının silinmesinden dolayı -20 puanla profesyonel ligler içinde puan alamayan 2 takımdan biri olan Mersin İdmanyurdu, 11 hafta kala ligden düşmeyi garantiledi.

94 yıllık çınar ayrıca geçtiğimiz yıl rekorlar kırarak bir alt lige düştü. Profesyonel liglerdeki en az gol atma, en çok gol yeme, en çok mağlup olma, en az galibiyet alma ve en az puan toplayan kırmızı lacivertli ekip, aşılamayan problemler ve borçlar nedeniyle kapatılma kararı aldı.