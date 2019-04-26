Yıllar sonra Kadıköy’de! MHK’den Cüneyt Çakır sürprizi…

Süper Lig’in 30. haftasında oynanacak Fenerbahçe – Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır oldu. Çakır’ın 3 sene sonra sarı lacivertlilerin Kadıköy’deki iç saha maçına, 4 sene sonra da Fırtına’nın bir maçına çıkacak.

Spor Toto Süper Lig’de 30. haftanın en kritik maçlarından birisi Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Kadıköy’de oynanacak. Zorlu mücadeleye MHK tarafından atanan hakem Cüneyt Çakır uzun bir süre sonra iki ezeli rakibin maçını yönetecek.

SOW’UN RÖVAŞATA GOLÜNDEN BU YANA İLK KEZ…

Cüneyt Çakır, Kanarya’nın sahasında son olarak 20 Ekim 2016 tarihinde oynanan Galatasaray derbisini yönetmişti. Çakır, Sow’un röveşata golünü faul gerekçesiyle geçersiz sayıp büyük tepki gördüğü 12 Aralık 2016’daki Antalyaspor maçından bu yana ise Kadıköy’de maç yönetmezken, 7 deplasman maçında görev aldı. Çakır’ın düdük çaldığı son Fenerbahçe maçı bu sezon 1-1 biten Bursaspor maçı.

4 YIL SONRA TRABZONSPOR MAÇI

Tecrübeli hakem, 4 yıl sonra ilk kez Trabzonspor’un maçını yönetecek. Tecrübeli hakem, son olarak bordo-mavililerin 19 Eylül 2015’te sahasında oynadığı Galatasaray maçında görev alırken Fırtına’nın bir penaltısını vermediği gerekçesiyle büyük tepki görmüştü. O tarihten beri Trabzonspor maçı yönetmeyen Çakır, uzun bir aranın ardından ilki yaşayacak.

‘AMBARGOLU HAKEM CÜMLESİNİ KALDIRDIK’

Fenerbahçe – Galatasaray maçının ardından yaşanan VAR tartışmaları için geçtiğimiz hafta bir yazılı açıklama yayınlayan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik’in “Bazı kulüplerimizin istemediği hakemleri maçlarında görevlendirdik. Ambargolu hakem cümlesini kaldırdık” sözleri dikkat çekerken Cüneyt Çakır ataması da bu yönde bir adım olarak yorumlandı.