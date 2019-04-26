Vestel Venus Sultanlar Ligi | VakıfBank finalde seriyi eşitledi!

Sezonu FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonluğu ile açan ve CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi’ni üçüncü olarak tamamlayan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi final serisi ikinci maçında Eczacıbaşı VitrA’yı VakıfBank Spor Sarayı’nda 16-25, 25-10, 25-18 ve 25-17’lik setlerle 3-1 mağlup ederek seride durumu 1-1’e getirdi. İlk setini 25-16 kaybettiği karşılaşmanın ikinci setinde etkili servisler kullanan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-5 önde girdiği seti 25-10 almayı başardı.

Etkili servis performansını üçüncü sette de sürdüren VakıfBank, teknik molasına 12-5 önde girdiği seti 25-18 alarak, karşılaşmada 2-1 öne geçti. Dördüncü sette rakibinin geri dönüşüne izin vermeyen VakıfBank, seti 25-17, maçı da 3-1 kazanarak seride durumu eşitledi: 1-1. Sultanlar Ligi final serisinin üçüncü karşılaşması 29 Nisan Pazartesi günü saat 18:00’de TVF Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanacak.

VAKIFBANK-ECZACIBAŞI VİTRA: 3-1

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Ramazan Çevik

VAKIFBANK: Robinson 12, Rasic 6, Ebrar 13, Zhu 22, Kübra 3, Cansu 3, Gizem (L), Chiara 2, Ayça, Zehra 10, Tuğba

ECZACIBAŞI VİTRA: Larson 15, Beyza 1, Boskovic 18, Kim 12, Büşra 3, Gamze, Simge (L), Gibbemeyer, Meliha 2, Ezgi 1, Merve

SETLER: 16-25, 25-10, 25-18, 25-17

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