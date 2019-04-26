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TOFAŞ, Sammy Mejia ile sözleşme uzattı
Basketbol Süper Ligi

TOFAŞ, Sammy Mejia ile sözleşme uzattı

TOFAŞ Basketbol Takımı´nda kaptan Sammy Mejia´nın sözleşmesinin yenilenmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Mejia, 2019-2020 sezonuyla birlikte Mavi Yeşilli forma altında 5. sezonunu yaşayacak.

26 Nisan 2019 15:24

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde istikrarlı bir şekilde yoluna devam eden TOFAŞ, ligde zirve takibini yakından sürdürürken, bir yandan da önümüzdeki sezonun kadro yapılanması üzerine çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda yapılan çalışma kapsamında, kulüp ile kaptan Sammy Mejia arasında sözleşmenin 1 yıl daha uzatılması konusunda anlaşmaya varıldı.

1983 Doğumlu, Dominik Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olan Sammy Mejia, 2015 Ağustos ayında TOFAŞ ailesine dahil oldu ve Mavi Yeşilli formayı giydiği süreçte kulübün Başantrenör Orhun Ene liderliğinde Türkiye Basketbol Ligi´nden başlayarak Avrupa´ya uzanan yeni yapılanmasında önemli rol aldı. Mejia, 4 yılda sergilediği performansla Bursalı basketbol severlerin gönlüne taht kurarken, takıma verdiği katkıyla kulübün efsane oyuncuları arasına girmeyi başardı.

Son güncelleme 15:24 | 26 Nisan 2019
Sammy Mejia tofaş
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