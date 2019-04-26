Süper Lig’de kalan maçlar ve puan durumu! Şampiyonluk yarışında da kümede kalma yarışında da hesaplar karıştı!

Spor Toto Süper Lig’de puan durumu 30. haftanın açılış maçı olan Medipol Başakşehir Göztepe maçı sonrası oldukça ilginç bir hal aldı. Lider Başakşehir, sahasında ağırladığı Göztepe’ye 2-0’lık skorla mağlup oldu ve son beş haftada 10. puanını kaybetti.

Bu sonucun ardından pazartesi akşamı Galatasaray, deplasmanda Atiker Konyaspor’u mağlup etmeyi başarırsa puanını 62’ye yükseltecek ve Medipol Başakşehir’le puanları eşitleyecek. Pazar akşamı MKE Ankaragücü’nü konuk edecek olan Beşiktaş ise kazanırsa Medipol Başakşehir’le farkı 3’e indirecek ve maç fazlasıyla Galatasaray’ı yakalamış olacak.

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Kümede kalma yarışında ise Göztepe’nin galibiyeti hesapları karıştırdı. İzmir ekibi 30 puana yükselerek maç fazlasıyla 15. sıraya çıktı. Cumartesi akşamı 52 puanla 4. sıradaki Trabzonspor’u ağırlayacak olan 14. Fenerbahçe’nin 33 puanı var. 29 puanla 16. sıradaki Bursaspor, pazar günü 24 puanla son sıradaki Akhisarspor’u konuk ediyor. 28 puanla 17. sıradaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 41 puanla 6. sıradaki Antalyaspor’a gidiyor.

MAÇ SONUCU | Medipol Başakşehir 0-2 Göztepe Medipol Başakşehir Göztepe maçı ile Spor Toto Süper Lig`de 30. hafta heyecanı başladı. Göztepe, zorlu deplasmanda sahadan 2-0`lık galibiyetle ayrıldı ve maç fazlasıyla 30 puanla 15. sıraya çıktı. Medipol Başakşehir ise son beş haftada 10 puan kaybetti. Galatasaray, Atiker Konyaspor`u deplasmanda mağlup ederse iki takım zirvede 62 puanda buluşacak. İlgili Haberi Oku