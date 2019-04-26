Şampiyonluk formasını sattı Balıkesirspor’a bağışladı

Balıkesirspor’da 1.5 yıldır kiralık olarak forma giyen Beşiktaşlı Sedat Şahintürk, 2016-17 sezonunda şampiyonluk yaşadığı siyah beyazlı formasını; Okan Alkan ise eski takımı Fenerbahçe’nin Alex imzalı 2010-11 şampiyonluk formasını Balıkesirspor’un bağış kampanyasına destek olmak için açık arttırmayla satışa çıkardı.

10 bin liraya alıcı bulan Beşiktaş formasını satan Sedat Şahintürk aldığı parayı Balıkesirpor Kulübü’ne bağışladı.

1,5 sezondur Balıkesirspor’da kiralık olarak forma giyen Sedat, 49 maçta 11 gol 7 asist yaptı.