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Şampiyonluk formasını sattı Balıkesirspor’a bağışladı
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Şampiyonluk formasını sattı Balıkesirspor’a bağışladı

Balıkesirspor’da kiralık olarak forma giyen Beşiktaşlı Sedat Şahintürk siyah beyazlı takımda şampiyonluk yaşadığı formasını ekonomik olarak zor günler yaşayan Balıkesirspor’a destek olmak için satışa çıkarttı. Formanın satılmasının ardından Sedat, Balıkesirspor Kulübü'ne 10 Bin TL bağışta bulundu.

26 Nisan 2019 14:22

Balıkesirspor’da 1.5 yıldır kiralık olarak forma giyen Beşiktaşlı Sedat Şahintürk, 2016-17 sezonunda şampiyonluk yaşadığı siyah beyazlı formasını; Okan Alkan ise eski takımı Fenerbahçe’nin Alex imzalı 2010-11 şampiyonluk formasını Balıkesirspor’un bağış kampanyasına destek olmak için açık arttırmayla satışa çıkardı.

10 bin liraya alıcı bulan Beşiktaş formasını satan Sedat Şahintürk aldığı parayı Balıkesirpor Kulübü’ne bağışladı.

1,5 sezondur Balıkesirspor’da kiralık olarak forma giyen Sedat, 49 maçta 11 gol 7 asist yaptı.

Son güncelleme 14:30 | 26 Nisan 2019
balıkesirspor beşiktaş Fenerbahçe okan alkan Sedat Şahintürk
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