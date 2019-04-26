Ronaldo’dan Juventus’a: Bu 6 ismi transfer edin!

İtalya Serie A’da şampiyonluğu garantileyen Juventus, Şampiyonlar Ligi’ne erken veda etmenin hayal kırıklığını yaşıyor. Söz konusu hayal kırıklığını en fazla hissedenlerin başında ise süper yıldız Cristiano Ronaldo var.

Instagram’da pembe mayosu ile mutluluk pozu veren (ve 10 milyon beğeni alan) Ronaldo, İtalyan kulübünde futbol yaşantısını sürdürmek istiyor. Ancak bunun için öne sürdüğü şartlar mevcut.

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Apr 23, 2019 at 10:11am PDT

5 kez Ballon d’Or kazanan yıldız oyuncu gelecek sezon Juventus formasıyla Devler Ligi kupasını kaldırmak istiyor. Üst üste 8. lig şampiyonluğunu alan Juventus, 1996’dan bu yana Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmayı başaramadı.

Bu kupayı çok isteyen Ronaldo da Juve yönetimine bir liste vererek 6 ismin transfer edilmesini istedi.

Bu isimlerin başında Portekizli genç yetenek Joao Felix geliyor. Benfica’nın 100 milyon Euro istediği ‘wonderkid’in fiyatı sürekli artmakta.

Ronaldo’nun istediği isimlerden ikisi ise eski takımı Real Madrid’de forma giyen Raphael Varane ve Isco. Cristiano ayrıca Ajax kaptanı Matthijs de Ligt, Romalı savunma oyuncusu Kostas Manolas ve Lyon’un orta sahası Tanguy Ndombele’yi listeye ekledi.

İtalyan basınına göre Ronaldo bu oyuncuların hem kendi ekiplerini güçlendireceğini hem de bu isimleri kaybeden rakiplerini zayıflatacağını düşünüyor.