Real Madrid Hazard ve Pogba’yı transfer gündemine aldı!

Şampiyonlar Ligi’nde Ajax’a elenen ve La Liga’da erkenden havlu atan Real Madrid sezon sonu yepyeni bir takım inşa etmek için çalışmalara başladı…

Sky Sports’un haberine göre; Zidane’ın takımın başına getirilmesinden sonra gelecek sezon hem Devler Ligi hem de Şampiyonlar Ligi planları yapan Real Madrid transfer listesinin en üst sırasına Eden Hazard ve Paul Pogba’yı aldı.

Mourinho ile başlayan gerilimden sonra Manchester United ile bağlarını bir türlü oturtamayan Paul Pogba’nın takımdan ayrılmak istediği ve gelecek yıl Real Madrid forması giymek istediği belirtiliyor. İngiltere’nin diğer dev kulübü Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Eden Hazard ile yeni bir macera için Real Madrid’in teklifine sıcak bakıyor.

Zidane’ın Pogba’yı takımda görmek istediğini açıklaması, Hazard’ın ise ‘Real Madrid çocukluğumun rüyası’ demeci İspanyolların bu iki transfer için sezon sonunda harekete geçeceği ihtimalini ön plana çıkıyor.

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