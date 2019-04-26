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Real Madrid 1 puana razı oldu
İspanya La Liga

Real Madrid 1 puana razı oldu

Hedefinden kopan Real Madrid, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Getafe ile 0-0 beraber kaldı.

26 Nisan 2019 00:47

İspanya La Liga’nın 34. haftasında Real Madrid deplasmanda Getafe ile 0-0 berabere kaldı.

Madrid kentinin iki takımını karşı karşıya getiren maçta, Real Madrid de Getafe de yakaladıkları az sayıdaki gol pozisyonunu değerlendiremeyip 1’er puana razı oldu.

Karşılaşma sonunda Real Madrid 65 puanla 3. sırada yer aldı. La Liga’yı ilk 4’te bitirerek kulüp tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi’ne kalma mücadelesi veren Getafe ise 55 puanla 4. sıradaki yerini korudu.

Şampiyonlar Ligi’ne kalmayı hedefleyen diğer bir takım Sevilla da sahasında oynadığı maçta Rayo Vallecano’yu 5-0 yendi. Puanını 55’e çıkaran Sevilla, averajla 5. sırada bulunuyor.

Son güncelleme 11:57 | 26 Nisan 2019
getafe ispanya la liga Real Madrid
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31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
30 15 53
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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