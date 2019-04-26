Obradovic ve Fenerbahçe’den tarihi başarı! Euroleague’de ilk kez…

SKOR DETAY / Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Litvanya’da güçlü rakibi Zalgiris Kaunas’ı 99-82 mağlup ederek Euroleague çeyrek final serisinde 3-1’i yakaladı ve üst üste 5.kez Final Four’a adını yazdırdı.

Avrupa’nın en önemli organizasyonunda geride kalan 3 sezonda final oynayan sarı lacivertliler 2017'de İstanbul'da düzenlenen Final Four'da önce İspanya temsilcisi Real Madrid'i sonra da Yunanistan ekibi Olympiakos'u yenerek Türk basketbol tarihinin erkeklerde en büyük kulüp başarısını elde etmiş ve şampiyonluğa ulaşmıştı.

Kulüp tarihinde 5 sezon üst üste Final Four görerek bir ilki yaşayan Fenerbahçe’de Koç Obradovic de ilk kez çalıştırdığı bir takımı 5 kez üst üste dörtlü finale taşıdı. Fenerbahçe aktif kulüpler içerisinde CSKA’dan sonra en uzun ikinci seriyi yakalayarak tarihi bir başarıya imza attı.

27 SEZONDA 24 KEZ EUROLEAGUE, 18 KEZ FİNAL FOUR!

Kariyerinde 27.sezonuna giren Obradovic takım çalıştırmadığı 2012-13 sezonu dışında tam 24 sezon Euroleague’de mücadele etti. 18 kez dörtlü finale kalan sırp çalıştırıcı 9 kez şampiyonluk kazandı. Bu görkemli kariyerini bir şampiyonluk daha görerek taçlandırmak isteyen tecrübeli hoca maç sonu yaptığı açıklamada; ”Bu sene beşinci olacak ama oyuncular daima çok istekliler. Umarım Final Four’a sağlıklı bir şekilde gideriz. İlk olarak hazırlanmamız gereken Darüşşafaka maçı var. Akabinde Final Four süreci başlayacak. Önümüzde uzun bir yol var” ifadelerini kullandı.

Futbolda kötü geçirilen sezonda basketbol takımını bir kez daha Final Four’da vitrine çıkaran Obradovic için sosyal medyada dün gece adeta çılgınlık yaşandı. Sarı lacivertli taraftarlar yeniden Euroleagu finali oynatacağına inandıkları Obradovic için birbirinden ilginç paylaşımlar yaptı. İşte Twitter’da yapılan o paylaşımlar:

Alex'in yanına seninde heykelinin dikilmesi lazım Obradovic, sende olmasan bu sene kanserden gideriz.. #NeverEnough — Caner Şahin (@canrsahn) 26 Nisan 2019

Dünyanın en güzel takımı 5.kez final four da. Ah obradovic sen nasıl bi kralsın ya — Sena (@senaeylull) 26 Nisan 2019

Her şeyi Obradovic yönetsin. — murat mert uysal (@mrtmrtysl) 26 Nisan 2019

Muhabir: ”5. kez üst üste Final Four bileti aldınız ve büyüklüğünüzü gösterdiniz. Rakiplerinize bir mesajınız var mı ? ” Zeljko Obradovic : ”Valla kralı gelsin demeyi isterdik ama kral zaten biziz.” pic.twitter.com/2LgKICQHhJ — Alpaslan Budak (@1AlpaslanBudak) 26 Nisan 2019

Şu cümleyi bundan 10 sene önce kursak, hayal gibi gelebilirdi: Fenerbahçe Beko üst üste beşinci kez Final Four’da. Bu, aktif kulüpler içinde CSKA’dan sonra en uzun ikinci seri. Üstelik Zeljko Obradoviç de, kariyerinde ilk kez üst üste beş kez Final Four’a kalıyor. — İsmail Şenol (@ismailsenol) 25 Nisan 2019

Lefter ve @Alex10 den sonra @Fenerbahce yönetiminden Zeljko Obradoviç’in heykelinin de Yoğurtçu Parkına dikilmesini iyi bir Fenerbahçeli olarak rica ediyorum — Aygün Özipek (@aygunozipek) 25 Nisan 2019

Jasikevicius'un şanssızlığı da iki sezondur finale ulaşamadan Fenerbahçe ile eşleşmesi. Mutlaka birden fazla Euroleague kupası alacak ama sanırım Obradovic'in emekli olmasını bekleyecek. Bu da onun şanssızlığı. — Kenan Pamuk (@kpamuk) 23 Nisan 2019

Euroleague’de bir play off serisinde 33 sayı fark atıp, rakibi 43 sayıda tutarak kazanmak mı? Zeljko Obradovic, daha iyisi yok.. pic.twitter.com/1vhrqLTIPs — Fener Dergi (@fenerdergi) 16 Nisan 2019

Çok değil 5 yıl önce bu kadro ile gelmişti final four . Geçen süre zarfında oyuncular değişti ama sonuç hep aynı. Tebrikler Fenerbahçe, tebrikler Obradovic. pic.twitter.com/5v8teBeR3B — fosforlu devriye (@mitatkoray) 25 Nisan 2019

Teşekkürler çocuklar teşekkürler obradovic #NeverEnough — MEHMET SANDIK (@memet_sandik36) 26 Nisan 2019

Üst üste 5. kez Final Four'a kalarak başarısının tesadüf olmadığını ispat eden Obradovic ve takımını gönülden kutluyorum. FENERBAHÇE bir AŞK HİKAYESİ değildir. FENERBAHÇE AŞKTIR, gerisi hikayedir !… pic.twitter.com/lLgVAF0sSU — Cemal Öner (@cemalloner) 26 Nisan 2019

Obradovic’in heykeli artık Yoğurtçu Parkında yerini almalı bence siz bunu bir düşünün @Fenerbahce — Hsyncbn_1907 #Yeniden (@1907Hsyncbn) 26 Nisan 2019

Obradovic başkanlık seçimine girse %35 oy garanti — Berkant (@Berkantalizm) 26 Nisan 2019