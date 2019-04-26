MAÇ SONUCU | Medipol Başakşehir 0-2 Göztepe

Medipol Başakşehir Göztepe maçı ile Spor Toto Süper Lig’de 30. hafta heyecanı başladı. Hem zirveyi hem de küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta iki ekip de mutlak üç puan hedeflerken sahadan galibiyetle ayrılan ekip 2-0’lık skorla Göztepe oldu. Ligde 8 maçtır kazanamayan, 5 maçtır da gol atamayan Göztepe, 7’de Jerome ve 85’te Deniz Kadah ile üç puana uzandı.

Süper Lig`de kalan maçlar ve puan durumu! Şampiyonluk yarışında da kümede kalma yarışında da hesaplar karıştı! Spor Toto Süper Lig`de 30. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir, konuğu Göztepe`ye 2-0 yenildi ve Süper Lig`de hesaplar karıştı. İşte Süper Lig`de merak edilen güncel puan durumunda, şampiyonluk yarışında ve kümede kalma mücadelesinde son durum! İlgili Haberi Oku

Başakşehir bu sonuçla 62 puanda kaldı ve son beş maçta 10 puan kaybetmiş oldu. Galatasaray deplasmanda Atiker Konyaspor’u mağlup ederse zirvede puanlar eşitlenecek. Göztepe ise kazanarak 30 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 15. sıraya çıktı.

Dk. 90+5: Maç sona erdi!

GOL! Dk. 85: Deniz Kadah Serdar Taşçı’dan kaptığı topu 50 metre sürdü ve karşı karşıya pozisyonda Mert Günok’u mağlup etti: 2-0.

Dk. 68: Medipol Başakşehir ikinci yarının başından itibaren oyunu Göztepe sahasına yıkarken son 10 dakikalık bölümde ise tehlikeli pozisyonlar bulmaya başladı.

Dk. 46: İkinci yarı başladı.

Dk. 45+2: İlk yarı sona erdi.

Dk. 45: Medipol Başakşehir, Edin Visca ile skoru eşitledi ancak VAR Visca’nın ofsayt pozisyonunda olduğunu tespit etti ve gol iptal edildi!

GOL! Dk. 7: Jerome’un golüyle Göztepe 1-0 öne geçti!

Dk. 1: Maç başladı!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR GÖZTEPE MAÇI İLK 11’LER

STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu

SAAT: 20.30

HAKEM: Suat Arslanboğa

YAYIN: beIN SPORTS 1

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Mahmut, Serdar Taşçı, Clichy, Emre, İrfan Can, Visca, Mossoro, Elia, Robinho

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

GÖZTEPE: Beto, Tayfur, Reis, Titi, Berkan, Poko, Castro, Serdar, Halil, Deniz, Jerome

TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna

Son beş haftada 10 puan kaybeden ve hem Galatasaray hem de Beşiktaş’la olan çift hanelerdeki farkın erimesine engel olamayan lider Medipol Başakşehir’de Arda Turan ve takımın en kritik isimlerinden Moldovalı stoper Alexandru Epureanu sakatlıklarından dolayı bu karşılaşmada forma giyemedi. Son 8 maçında 7 yenilgi ve 1 beraberlik alan ve son 5 haftada gol dahi atamayan ancak İstanbul’da kritik bir zafer elde eden ve derin bir nefes alan Göztepe’de ise sakatlıkları bulunan Yasin Öztekin, Lumor Agbenyenu, Nabil Ghilas, Lamine Gassama, Kadu, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin forma kadroda yer alamadı.

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