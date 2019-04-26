Medipol Başakşehir eriyor! Son 5 maçta…

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında konuk ettiği Göztepe’ye 2-0 mağlup olan lider Medipol Başakşehir, şampiyonluk yolunda önemli kayıp yaşadı. Ligdeki galibiyet özlemi 3 maça çıkan turuncu lacivertli takım 62 puanda kaldı. Başakşehir, ligdeki son galibiyetini 27. haftada iç sahada Atiker Konyaspor karşısında elde etmişti.

Medipol Başakşehir maç fazlasıyla Galatasaray’ın 3 puan önünde bulunuyor.

Galatasaray, pazartesi günü Atiker Konyaspor’u deplasmanda yenerse averajla liderlik koltuğuna yükselecek. Medipol Başakşehir, ligde 31. haftada deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig`de kalan maçlar ve puan durumu! Şampiyonluk yarışında da kümede kalma yarışında da hesaplar karıştı! Spor Toto Süper Lig`de 30. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir, konuğu Göztepe`ye 2-0 yenildi ve Süper Lig`de hesaplar karıştı. İşte Süper Lig`de merak edilen güncel puan durumunda, şampiyonluk yarışında ve kümede kalma mücadelesinde son durum! İlgili Haberi Oku

SON 5 HAFTADA 10 PUAN KAYIP

Medipol Başakşehir, Göztepe mağlubiyetiyle birlikte ligde son 5 haftada 4. kez puan kaybetti. Abdullah Avcı’nın ekibi, son 5 haftada 1 kez kazanırken, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle toplam 10 puan kaybı yaşadı.

Turuncu-lacivertli takım, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Çaykur Rizespor ile berabere kalırken, deplasmanda Beşiktaş’a ve sahasında Göztepe’ye mağlup oldu. İstanbul ekibi bu süreçte yalnızca sahasında Atiker Konyaspor’u yenmeyi başardı.

SAHASINDA İKİNCİ YENİLGİ

Medipol Başakşehir bu sezon sahasındaki ikinci yenilgiyi Göztepe karşısında aldı.

Bu sezon sahasında 14. haftada Demir Grup Sivasspor’a kaybeden Medipol Başakşehir, evindeki 15. maçında Göztepe karşısında 2. yenilgisiyle tanıştı.

Başakşehir Göztepe maçının ardından Abdullah Avcı`dan şok mağlubiyet sonrası ilk sözler Lider Medipol Başakşehir`in sahasında Göztepe`ye mağlup olduğu karşılaşma sonrası Abdullah Avcı, ikinci yarıda oynanan futboldan yakındı. Abdullah Avcı, ikinci yarıda takımının sergilediği futbol için Son beş senede gördüğüm en kötü oyundu dedi. İlgili Haberi Oku