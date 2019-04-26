Insigne, Napoli’den ayrılmak istiyor

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli’nin yıldızı Lorenzo Insigne, bu yaz takımdan ayrılıp şampiyonluk yaşamak istediği bir kulübün yolunu tutmak istiyor.

Kulübün alt yapısından yetişen İtalyan futbolcu için Napoli 100 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. İtalyan gazetesi Corriere dello Sport’un haberine göre; 27 yaşınmdaki futbolcunun menajeri Mino Raiola ise bu rakamı düşürmeye çalışıyor.

Liverpool’un ile adı anılan Insigne için Jürgen Klopp futbolcunun bonservis bedelinin pahalı olduğunu tekliften önce fiyat dahi sormayacaklarını açıkladı.