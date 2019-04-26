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Insigne, Napoli’den ayrılmak istiyor
İtalya Serie A

Insigne, Napoli’den ayrılmak istiyor

Napoli ile Insigne birlikteliği yol ayrımında... İtalyan ekibinin istediği ücret 100 milyon Euro olurken, menajer Raiola da fiyatı düşürmek için çabalıyor!

SKOR DIŞ HABER 26 Nisan 2019 12:51

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli’nin yıldızı Lorenzo Insigne, bu yaz takımdan ayrılıp şampiyonluk yaşamak istediği bir kulübün yolunu tutmak istiyor.

Kulübün alt yapısından yetişen İtalyan futbolcu için Napoli 100 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. İtalyan gazetesi Corriere dello Sport’un haberine göre; 27 yaşınmdaki futbolcunun menajeri Mino Raiola ise bu rakamı düşürmeye çalışıyor.

Liverpool’un ile adı anılan Insigne için Jürgen Klopp futbolcunun bonservis bedelinin pahalı olduğunu tekliften önce fiyat dahi sormayacaklarını açıkladı.

Son güncelleme 12:51 | 26 Nisan 2019
İtalya Serie A Lorenzo Insigne Napoli
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