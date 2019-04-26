SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Rusya’da yolcu uçağı alev aldı: Ölü sayısı 41’e yükseldi
Galatasaray’dan sakatlanan Marcao ile ilgili açıklama geldi!
Galatasaray

Galatasaray’dan sakatlanan Marcao ile ilgili açıklama geldi!

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final'de Yeni Malatyaspor'u 5-2 mağlup eden Galatasaray'da sakatlık geçiren Marcao'nun sağ kasık adalesinde kanama tespit edildi.

26 Nisan 2019 13:34

Galatasaray’ın Yeni Malatyaspor’u 5-2 mağlup ederek finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Marcao ile ilgili sarı kırmızılı kulüpten açıklama geldi. Kulübün resmi internet sitesinden verilen günün idmanı haberinde Marcao’nun sağ kasık adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklandı.

İşte Galatasaray’dan yapılan açıklama:

Futbol Takımımız, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 30. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise salonda kuvvet, sahada ise koşu çalışması gerçekleştirdi.

Marcao'nun yapılan MR tetkiklerinin ardından sağ kasık adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi.

Takımımız, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Son güncelleme 13:35 | 26 Nisan 2019
galatasaray Marcao sakatlık
YAKINDAKİ MAÇLAR
Alanyaspor
Bugün - 20:30
-
Konyaspor
Trabzonspor
Bugün - 20:30
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
30 15 53
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
TÜMÜNÜ GÖR