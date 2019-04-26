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Formula 1 heyecanı Azerbaycan’da
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Formula 1 heyecanı Azerbaycan’da

Formula 1'de sezonun dördüncü yarışı Azerbaycan Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 28 Nisan Pazar günü yapılacak.

26 Nisan 2019 12:06

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan, Azerbaycan’ın ev sahipliği yapacağı sezonun dördüncü yarışıyla sürecek.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü ile aynı adı taşıyan 6 bin 3 metrelik pistte 51 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.00’da başlayacak. Yarış ise 28 Nisan Pazar günü TSİ 15.10’da gerçekleştirilecek.

Avustralya’da düzenlenen sezonun ilk yarışını Mercedes pilotlarından Fin Valtteri Bottas, Bahreyn’deki ikinci ve Çin’deki üçüncü yarışı ise takım arkadaşı Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ilk sırada tamamlamıştı.

Azerbaycan Grand Prix’si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR KLASMANI

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 68 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 62

3. Max Verstappen (Hollanda): 39

4. Sebastian Vettel (Almanya): 37

5. Charles Leclerc (Monaco): 36

TAKIMLAR KLASMANI

1. Mercedes: 130 puan

2. Ferrari: 73

3. Red Bull: 52

4. Renault: 12

5. Alfa Romeo: 12

Son güncelleme 12:06 | 26 Nisan 2019
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2 Galatasaray
30 17 60
3 Besiktas
30 17 59
4 Trabzonspor
30 15 53
5 Alanyaspor
30 12 42
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