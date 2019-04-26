Erol Bulut Evkur Yeni Malatyaspor’dan istifa etti

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Rövanş karşılaşmasında oynanan Galatasaray maçı sonrası istifa edeceği sinyallerini veren Erol Bulut, bugün Kulüp yönetimi ile görüşerek görevini bıraktı. 5-2'lik Galatasaray mağlubiyeti sonrası acilen toplanan sarı-kırmızılı yönetim, teknik heyetin durumunu görüşerek karara bağladı.

Toplantı sonrası yönetimle karşılıklı anlaşmaya varılarak Erol Bulut'un teknik direktörlük görevinden ayrıldığı öğrenildi.

Görevinden istifa eden Erol Bulut, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erol Bulut, açıklamasında şunları söyledi:

“Yaklaşık iki sezondur büyük istek ve özveriyle görev yaptığımız Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü’nden bugün itibarıyla yönetimimizle karşılıklı anlaşarak ayrılmış bulunmaktayız. Bu süreçte bize destek olan, başta Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü camiası olmak üzere; Evkur Yeni Malatyaspor taraftarlarına ve Malatya şehrine, şahsım ve ekibim adına çok teşekkür ederim.”

Bulut’un kentten pazar günü ayrılacağı öğrenildi.

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, resmi Twitter hesabından ayrılık hakkında şu paylaşımı yaptı:

20.09.2017 tarihi itibari ile Evkur Yeni Malatyaspor'umuzun teknik sorumluluğunu yapan Erol Bulut ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Detaylarhttps://t.co/i7lNIfKkCd pic.twitter.com/K8vpgZtMPa — Evkur Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) April 26, 2019

Sportif Direktör Ali Ravcı, Erol Bulut ile yollarının ayrıldığını doğrulayarak, “Hocamız ile yönetim kurulumuz dünkü Galatasaray maçının ardından görüşerek yolların ayrılması noktasında karşılıklı olarak anlaşmaya vardı. Tabi gelinen süreç, hepimizi derinden üzmektedir. Erol hocamızla önemli başarılara imza attık, güzel günler geçirdik. Ama futbolda bu tür ayrılıklar her zaman vardır bundan sonrada da olacaktır. Bu anlamda kendisine kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah alınan bu karar her iki taraf için hayırlı olur” diye konuştu.

Ravcı, ayrıca takımın Kasımpaşa maçına Erol Bulut'un yardımcıları nezaretinde hazırlanacağını ifade etti.

Malatyaspor 30. hafta öncesinde Süper Lig’de 38 puanla 8. sırada yer alırken, 5. sıradaki Antalyaspor ile 3 puan farkı bulunuyor.