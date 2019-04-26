SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: NATO’dan son dakika Türkiye açıklaması!
Boston Celtics efsanesi John Havlicek vefat etti
NBA

Boston Celtics efsanesi John Havlicek vefat etti

Boston Celtics tarihinin en önemli basketbolcularından John Havlicek, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.

26 Nisan 2019 12:24

NBA takımlarından Boston Celtics’in efsane oyuncuları arasında yer alan John Havlicek, 79 yaşında vefat etti.

Boston Celtics’ten yapılan açıklamada, Havlicek’in 79 yaşında hayat veda ettiği belirtilerek, sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilendi.

NBA tarihinin en iyi 50 oyuncusu arasında gösterilen John Havlicek, tüm kariyeri boyunca formasını giydiği Boston Celtics’te 8 şampiyonluk yaşarken, 13 kez all-star, 1 kez de NBA finallerinin en iyi oyuncusu seçilmişti.

26 Nisan 2019 San Antonio, Denver karşısında seriyi 3-3`e getirdi San Antonio Spurs, NBA Play-Off Batı Konferansı çeyrek final serisinde evinde oynadığı Denver Nuggets`ı 120-103 mağlup etti ve seriyi 3-3`e getirdi. İlgili Haberi Oku

1962-1978 yılları arasında görev aldığı Celtics’te en fazla maça çıkan ve sayı atan oyuncu rekorlarını da elinde tutan Havlicek’in 17 numaralı forması, kulübü tarafından emekliye ayrılmıştı.

Son güncelleme 00:09 | 27 Nisan 2019
Boston Celtics John Havlicek NBA
YAKINDAKİ MAÇLAR
Akhisarspor
Bugün - 16:00
-
Yeni Malatyaspor
Göztepe S.K.
Bugün - 16:00
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
31 18 63
2 Galatasaray
30 17 60
3 Besiktas
30 17 59
4 Trabzonspor
30 15 53
5 Alanyaspor
30 12 42
TÜMÜNÜ GÖR