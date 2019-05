Boston Celtics efsanesi John Havlicek vefat etti

NBA takımlarından Boston Celtics’in efsane oyuncuları arasında yer alan John Havlicek, 79 yaşında vefat etti.

Boston Celtics’ten yapılan açıklamada, Havlicek’in 79 yaşında hayat veda ettiği belirtilerek, sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilendi.

NBA tarihinin en iyi 50 oyuncusu arasında gösterilen John Havlicek, tüm kariyeri boyunca formasını giydiği Boston Celtics’te 8 şampiyonluk yaşarken, 13 kez all-star, 1 kez de NBA finallerinin en iyi oyuncusu seçilmişti.

1962-1978 yılları arasında görev aldığı Celtics’te en fazla maça çıkan ve sayı atan oyuncu rekorlarını da elinde tutan Havlicek’in 17 numaralı forması, kulübü tarafından emekliye ayrılmıştı.

It is with great sadness we have learned that Celtics Legend and Hall of Famer John Havlicek has passed away peacefully today at the age of 79. He will be dearly missed by his Celtics family.

