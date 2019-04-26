Barcelona’nın, Messi’nin, futbolun kaderini değiştiren konuşma!

Barcelona ile hep aynı cümleler içinde yer alan ve kulübün yaşayan efsanesi haline gelen Lionel Messi’nin bundan 5 yıl önce Barça’dan ayrılma noktasına geldiği ortaya çıktı.

Tito Vilanova döneminde yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Jordi Roura, Messi’nin Tito ile bir görüşme yaptıktan sonra fikrini değiştirdiğini açıkladı. Bu görüşmeden 6 gün sonra Tito hayatını kaybedecekti.

“Leo geleceği açısından çok kararsızdı. Bu toplantı gerçekleşti, ben orada değildim ama saatlerce konuştular. Ne konuştuklarını hiç açıklamadılar ama toplantı bittiğinde Messi düşüncesini değiştirmişti. Barcelona’nın şansına Messi kalmaya karar verdi.”

Açıklamalar Tito’nun 5. ölüm yıldönümünde yapıldı. 2012 yılında yıllarca yardımcısı olduğu Pep Guardiola’nın yerine Barcelona’nın teknik patronluğuna getirilen Tito Vilenova takımı rekor 15 puan farkla şampiyon yaparak tarihe geçti. O yıl kanser teşhisi konan Tito 2013 Haziran ayında tedavisine yoğunlaşmak için görevi bıraktığını açıkladı.

Tito, Messi ile yaptığı o uzun konuşmadan 6 gün sonra, 25 Nisan 2014’te 45 yaşında hayata gözlerini yumdu. Tito altyapıda Messi’ye ilk kez güvenip forma veren antrenördü. O dönemden bir video: