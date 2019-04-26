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Barcelona Lassa Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Euroleague

Barcelona Lassa Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Barcelona Lassa Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Basketbol severler maç ile ilgili ayrıntıları öğrenmek istiyor. Peki Barcelona Lassa Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç hakkında merak edilen ayrıntılar...

26 Nisan 2019 20:54

İspanya’nın Barcelona Lassa ekibi bu akşam Anadolu Efes’i konuk edecek. Basketbolseverlerin gözleri kritik müsabakada… Anadolu Efes, çeyrek finalde Barcelona Lassa’yı deplasmanda 34 sayı farkla 102-68 yenmişti.

BARCEOLANA LASSA ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Barcelona Lassa ile Anadolu Efes arasında bu akşam, Barcelona kentindeki Palau Blaugrana Spor Salonu’nda oynanacak serinin dördüncü maçı, TSİ 22.00’de başlayacak ve beIN Sports 3’ten canlı yayınlanacak.

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes, deplasmanda İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa takımını yenmesi durumunda 18 yıllık özlemini bitirerek adını Dörtlü Final’e yazdıracak.

Son güncelleme 20:54 | 26 Nisan 2019
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31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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