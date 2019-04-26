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MAÇ SONUCU Barcelona Lassa Anadolu Efes 82-72 | Final Four İstanbul’a kaldı
Euroleague

MAÇ SONUCU Barcelona Lassa Anadolu Efes 82-72 | Final Four İstanbul’a kaldı

Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Barcelona Lassa'ya mağlup olarak Euroleague'de Final Four'a çıkma fırsatını tepti. İlk yarıyı iki sayı farkla önde tamamlayan temsilcimiz, ikinci yarıda rakibine karşı koyamayınca seri İstanbul'daki son maça taşındı.

26 Nisan 2019 21:56

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya’nın Barcelona Lassa takımına 82-72 yenildi. Bu sonuçla üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final’e yükseleceği seride durum 2-2’ye geldi

Müsabakaya 4-0’lık seriyle başlayan Barcelona Lassa’ya Anadolu Efes, Beaubois ve Moerman’ın elinden bulduğu 8-0’lık seriyle cevap verdi. 5. dakikası 8-8 beraberlikle geçilen müsabakada Larkin-Simon ikilisiyle skor üreten lacivert-beyazlı ekip, ilk çeyreği 22-15 önde tamamladı.

Mücadelenin 15. dakikasını Anadolu Efes 28-25 önde geçti. Seraphin, Tomic ve Claver ile skor üreten İspanyol ekibi, 18. dakikada 34-33’lük skorla üstünlük kurdu. İki takımın da hücumda zorlandığı kalan bölümde lacivert-beyazlılar Moerman’ın son saniye basketiyle devre arasına 38-36 önde girdi.

İkinci yarıya 5-0’lık seriyle başlayan Barcelona Lassa, 21. dakika biterken 41-38 üstünlük elde etti. Etkili performansını sürdüren ev sahibi ekip, 25. dakikayı 9 sayı farkla (51-42) üstün geçti. Savunmada sertliğini artıran İspanyol temsilcisi, 29. dakikada 13 sayılık fark (59-46) yakaladı. Periyot 63-50 Barcelona Lassa’nın üstünlüğüyle sona erdi.

İki takımın da karşılıklı basketler bulduğu son çeyrekte 5. dakika 72-61 Barcelona Lassa’nın üstünlüğüyle geride kaldı. Simon, Beaubois ve Larkin ile skor bulan Anadolu Efes, 37. dakikada farkı 7 sayıya (74-67) indirdi. Dış atışlarda etkisiz kalan Anadolu Efes, farkı daha fazla kapatamadı ve sahadan 82-72 mağlup ayrıldı.

Dörtlü Final’e kalacak son takım, 1 Mayıs Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmayla belirlenecek.

Salon: Palau Blaugrana

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Sreten Radovic (Hırvatistan), Fernando Rocha (Portekiz)

Barcelona Lassa: Pangos 6, Ribas, Singleton 12, Claver 8, Tomic 13, Seraphin 12, Hanga 3, Heurtel 7, Oriola 2, Kuric 19

Anadolu Efes: Micic 4, Beaubois 10, Simon 17, Moerman 11, Dunston 8, Larkin 20, Pleiss 2, Anderson, Doğuş Balbay

1. Periyot: 15-22

Devre: 36-38

3. Periyot: 63-50

Beş faulle çıkan: 37.21 Micic (Anadolu Efes)

 

Son güncelleme 00:44 | 27 Nisan 2019
anadolu efes Barcelona Lassa euroleague
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