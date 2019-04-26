Adebayor zor anlarını ilk kez anlattı! ‘Eşime ölmek üzere olduğumu söyledim’

Medipol Başakşehir kariyerinden bahseden Adebayor, “İstanbul’da eğleniyorum. Kadromuzda Robinho, Arda Turan ve Gael Clichy var. Onunla önce Manchester City’de, sonra da Arsenal’leydim. Bana söylemeden Togo’da toprak alsa şaşırmam! İlk kez ligde şampiyon olabiliriz. Biz en iyiyiz ve gerçekten şampiyon olmayı çok istiyorum” dedi.

“WENGER BANA SAKİN OL DEDİ”

Arsenal’a transfer olma hikayesini anlatan Adebayor, “Arsene Wenger beni aradığımda 21 yaşındaydım ve Monaco oyuncusuydum. Bir arkadaşım telefonu uzattı ve Wenger’in telefonda olduğunu söyledi. Yarın Londra’dayım dedim, sakin ol dedi. Herhangi bir şartın var mı diye sordu. Tek istediğim Nwankwo Kanu’nun 25 numaralı formasıydı. Dileğimin kabul edildiğini söyledi” ifadelerini kullandı.

“KALSAYDIM KADROYA ALMAYACAKTI”

Arsenal’ın politikasını eleştiren Adebayor, “Kolo, Fabregas, Clichy ve Van Persie’yi takımda tutmak için Arsenal’ın çaba gösterdiğini sanmıyorum. Arsenal’de çok para var ama maaşını ikiye katlayamazsın. Wenger gitmem gerektiğini söyledi ve ben de nedenini sordum. Eğer kalırsam beni kadroya almayacağını söyledi. Bunu duyduğumda gitmem gerektiğini anladım.” dedi.

“ARTIK YETER! TEPKİ VERMELİYİZ”

Arsenal’da oynarken maruz kaldığı ırkçılığa değinen Adebayor, “Babam döviz bozdurma işinde çalışıyordu ve annem de bir iş kadınıydı. Stadyuma girdiğimde ‘Annen bir fahişe ve baban filleri yıkıyor’ tezahüratını duydum. Binlerce destekçiye karşı çıkaracak sesim yoktu. Artık yeter. Tepki vermeliyiz. Sahayı terk etmeliyiz dedim.” ifadelerini kullandı.

“EŞİME ÖLMEK ÜZERE OLDUĞUMU SÖYLEDİM”

2010 yılında teröristlerin Togo Milli Takımı’na saldırdığı olayla ilgili konuşan Adebayor, “Kaptan olarak herkese ailelerini aramasını söyledim. Eşime ölmek üzere olduğumu söyledim. Hamileydi. Erkekse ismi Emmanuel Jr olsun dedim. Eğer bir kızsa, Prenses Emannuela olmalı dedim. Hayatta kaldığıma inanamadım” dedi.

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